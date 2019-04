കൊച്ചി: 'മര്‍ദനമേറ്റ് വിദ്യാര്‍ഥികള്‍ കാല് പിടിക്കുമ്പോള്‍ കിളിയുടെയും ഡ്രൈവറുടെ കാല് പിടിക്കെടാ എന്നു പറഞ്ഞ് വീണ്ടും മര്‍ദിക്കുകയായിരുന്നു. അവരുടെ ഭാവി നശിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ഇടിയാണ് ഇടിച്ചത്. ഞാന്‍ കുതറി ഓടിയതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് രക്ഷപ്പെട്ടത്. ഇല്ലെങ്കില്‍ എന്നെ കൊന്നുകളഞ്ഞേനെ. പോലീസിനെ വിളിച്ചതിനാല്‍ ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ വൈരാഗ്യം എന്നോടായിരുന്നു.'- കല്ലട ബസില്‍ മര്‍ദനത്തിനിരയായ അജയഘോഷ് പറയുന്നു

ജന്മദിനത്തില്‍ ഗുരുവായൂര്‍ ക്ഷേത്രത്തില്‍ തൊഴാനായാണ് അജയഘോഷ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം തൃശൂരേക്ക് ടിക്കറ്റെടുത്ത് സുരേഷ് കല്ലട ബസില്‍ കയറിയത്. എന്നാല്‍, ബസില്‍ അയാളെ കാത്തിരുന്നത് സ്വപ്നത്തില്‍ പോലും നിനക്കാത്ത ഭീകരാനുഭവങ്ങളും. തനിക്കേറ്റ ക്ഷതങ്ങളേക്കാളുപരി, തന്നെ രക്ഷിക്കാന്‍ തുനിഞ്ഞ രണ്ടു വിദ്യാര്‍ഥികള്‍ക്ക് നേരിടേണ്ടിവന്ന ക്രൂരമര്‍ദനത്തെ കുറിച്ചായിരുന്നു അയാള്‍ക്ക് കൂടുതല്‍ പറയാനുണ്ടായിരുന്നത്. അതിനാല്‍തന്നെ പരാതിയുമായി ഏതറ്റം വരെ പോകാനും താന്‍ തയ്യാറാണെന്ന് അജയഘോഷ് പറയുന്നു.

തിരുവനന്തപുരത്തുനിന്ന് രാത്രി പത്തുമണിയ്ക്കാണ് അജയഘോഷ് ബസില്‍ കയറിയത്. പിന്നീട്, രാത്രി ഒരു മണിയ്ക്ക് എഴുന്നേറ്റുനോക്കുമ്പോഴാണ് ബസ് അര മണിക്കൂറായി ബ്രേക്ക് ഡൗണ്‍ ആണെന്നും തിരുവനന്തപുരത്തുനിന്ന് മെക്കാനിക്കെത്തിയാലേ പോകാനാകൂ എന്നാണ് സ്ഥലത്തുള്ള താല്‍ക്കാലിക ജീവനക്കാരന്‍ പറയുന്നതെന്നും മനസ്സിലായത്. കല്ലടയുടെ വൈറ്റില ഓഫീസില്‍ വിളിച്ചപ്പോള്‍ അസഭ്യമാണ് മറുപടിയായി ലഭിച്ചത്. 'മെക്കാനിക് വന്നാല്‍ 2000 രൂപയ്ക്ക് തീരേണ്ട കാര്യം വേറെ ബസിട്ടാല്‍ 30,000 രൂപ ചെലവ് വരും, നീയൊക്കെ അവിടെ കിടക്ക്' എന്നായിരുന്നു പ്രതികരണം. ഇതേത്തുടര്‍ന്ന് നെറ്റില്‍ നിന്ന് കായംകുളം ഡിവൈഎസ്പിയുടെ നമ്പര്‍ തപ്പിയെടുത്ത് വിളിച്ചു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ നിര്‍ദേശപ്രകാരം ഹരിപ്പാട് സിഐ സാബു സെബാസ്റ്റ്യന്‍ സ്ഥലത്തെത്തുകയായിരുന്നെന്ന് അജയഘോഷ് പറയുന്നു.

'സിഐ കര്‍ശന നിലപാടെടുത്തതോടെ വൈറ്റില ഓഫീസില്‍ നിന്നും ബസ് വിട്ടു,' അജയഘോഷ് തുടര്‍ന്നു. 'രണ്ട് ജീവനക്കാരുമായി വൈറ്റിലയില്‍ നിന്ന് ബസെത്തിയതോടെ ഞങ്ങള്‍ ആദ്യം സഞ്ചരിച്ച ബസിലുണ്ടായിരുന്ന, അതുവരെ മാറിനിന്നിരുന്ന രണ്ടു സ്റ്റാഫും തിരിച്ചുവന്നു. ആളുകള്‍ ബസില്‍ കയറവേ എന്നെ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ച് ഇവനാണ് പോലീസിനെ വിളിച്ചതെന്ന് അവരിലൊരാള്‍ പറഞ്ഞു. ഇതോടെ രാജ് എന്ന് പേരുള്ള സ്റ്റാഫ് 'ഫ്‌ളൈറ്റ് മിസ് പണ്ണിയാല്‍ നീ എന്ന പണ്ണുമെടാ. പോലീസിനെ കൂപ്പിടുമോ. അതുമാതിരിതാനേ ബസ്' എന്ന് ചോദിച്ച് എന്റെ കഴുത്തിന് കുത്തിപ്പിടിച്ചു. ഇതുകണ്ട് എന്‍ജിനീയറിങ് കോളേജില്‍ പഠിക്കുന്ന രണ്ടു വിദ്യാര്‍ഥികള്‍ ഇവരെ പിടിച്ചുമാറ്റുകയായിരുന്നു. അല്ലാതെ കിളിയെ മാരകമായി മര്‍ദിച്ചു എന്നു പറയുന്നത് സത്യമല്ല.'

അജയഘോഷ് കൊച്ചിയിലെ ആശുപത്രിയില്‍ പോലീസിന് മൊഴി നല്‍കുന്നു

മറ്റൊരു ബസ് വിട്ടതിലെ അധിക ചെലവിനൊപ്പം പോലീസിനെ വിളിച്ചതിലായിരുന്നു കല്ലട ജീവനക്കാര്‍ക്ക് കൂടുതല്‍ വൈരാഗ്യമെന്നും അതവര്‍ക്ക് അഭിമാനക്ഷതം പോലെയായിരുന്നെന്നും അജയഘോഷ് പറയുന്നു. ഹരിപ്പാട് നിന്ന് പിന്നീട് മറ്റു പ്രശ്‌നങ്ങളില്ലാതെ ബസ് പുറപ്പെട്ടെങ്കിലും വൈറ്റില എത്തിയപ്പോള്‍ സ്ഥിതിമാറി.

ബസ് വൈറ്റില വന്നപ്പോള്‍ ഇവരുടെ കുറച്ച് ഗുണ്ടകള്‍ കയറി. പോലീസാണെന്ന് പറഞ്ഞ് ഫോണൊക്കെ പിടിച്ചുവാങ്ങിച്ചു. പിന്നാലെ കുറച്ചുപേര്‍ കൂടി കയറിവന്നപ്പോള്‍ ഇവര്‍ പോലീസല്ലെന്ന് മനസ്സിലായി. പിന്നെ തല്ല് തുടങ്ങി. ആ കുട്ടികളെ ക്രൂരമായി മര്‍ദിച്ചു. ഞാന്‍ ബസില്‍ നിന്ന് ഇറങ്ങില്ലെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോള്‍ നാലഞ്ചുപേര്‍ ചേര്‍ന്ന് എടുത്ത് പുറത്തിട്ടിട്ട് കല്ലുകൊണ്ട് ഇടിച്ചു. വിദ്യാര്‍ഥികള്‍ ചെറുത്തുനില്‍ക്കാന്‍ നോക്കിയപ്പോള്‍ കൂടുതല്‍ പേര്‍ അങ്ങോട്ടുപോയി. ഇതോടെ ഞാന്‍ കുതറിയോടി. ഓടുന്നതിനിടെ ഒരാള്‍ കല്ലെടുത്ത് എന്റെ തലയ്‌ക്കെറിഞ്ഞു. ഓടിമാറിയതുകൊണ്ടാണ് ആ കല്ലുകൊണ്ട് ജീവന്‍ പോകാതിരുന്നത്. ഓടി റോഡ് ക്രോസ് ചെയ്ത ഉടനെ ഒരു ഓട്ടോറിക്ഷ കിട്ടി. ഞാനതില്‍ കയറി. ഓട്ടോ ഡ്രൈവര്‍ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലേക്ക് വരില്ലെന്ന് പറഞ്ഞതിനാല്‍ കുണ്ടന്നൂര്‍ ജങ്ഷനിലിറങ്ങി നടന്ന് മരട് പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലെത്തി.

ഡ്യൂട്ടിയിലുണ്ടായിരുന്ന പോലീസുകാരന്‍ അപ്പോള്‍ തന്നെ എന്നെയും കൂട്ടി സംഭസ്ഥലത്തെത്തി. എസ്‌ഐയും അങ്ങോട്ടുവന്നു. കുട്ടികളെ ക്രൂരമായി മര്‍ദിക്കുന്നത് ഞാന്‍ കണ്ടതാണ്. എന്നെക്കൊണ്ട് അവരെ രക്ഷിക്കാന്‍ പറ്റിയില്ല. അവര്‍ പരിസരത്തുതന്നെ ഉണ്ടാകുമെന്ന് ഞാന്‍ പോലീസിനോട് പറഞ്ഞു. ഞങ്ങള്‍ തിരഞ്ഞ് ചെല്ലുമ്പോള്‍ ഇരുവരും അവശരായിരുന്നു. ഒരാള്‍ ഇടികൊണ്ട് തളര്‍ന്ന് കിടക്കുയായിരുന്നു.

പിടിയിലായ പ്രതികള്‍

ആശുപത്രിയില്‍ പോകാനായി പോലീസുകാര്‍ ഞങ്ങള്‍ക്കൊരു ഓട്ടോറിക്ഷ പിടിച്ചുതന്നു. തൃപ്പൂണിത്തുറ ആശുപത്രിയുടെ വാതില്‍ക്കലെത്തിയപ്പോള്‍ ഈ ഗുണ്ടകള്‍ അവിടെയും നില്‍ക്കുന്നു. അതിനാല്‍ ഞങ്ങള്‍ക്ക് അഡ്മിറ്റാകാനായില്ല. തൃപ്പൂണിത്തുറ ആശുപത്രിയില്‍ പോകാന്‍ പോലീസുകാര്‍ ഞങ്ങളോട് പറയുന്നത് ഇവരുടെ സംഘത്തിലുണ്ടായിരുന്നവര്‍ കേട്ടതനുസരിച്ചാകണം അവര്‍ മുന്‍കൂട്ടി അവിടെയെത്തിയത്. കുട്ടികള്‍ ഇതോടെ ശരിക്കും പേടിച്ചു. ഞങ്ങളെ ബസ് കിട്ടുന്നിടത്ത് വിട്ടാല്‍ മതിയെന്ന് അവര്‍ പറഞ്ഞു. അവരെ ഞാന്‍ കലൂര്‍ ജങ്ഷനില്‍ കൊണ്ടുവന്ന് വിട്ടു. ഞാനാരു സുഹൃത്തു വഴി മറ്റെറാരു ആശുപത്രിയിലേക്കും പോയി. അജയഘോഷ് വ്യക്തമാക്കി.

