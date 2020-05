തിരുവനന്തപുരം: കോവിഡിന്റെ ദുരിതകാലം കഴിഞ്ഞാല്‍ കേരളത്തിലെ മുന്നണി ബന്ധങ്ങളില്‍ മാറ്റമുണ്ടായേക്കാമെന്ന് സി.പി.എം. കേന്ദ്രകമ്മറ്റി അംഗവും വ്യവസായ മന്ത്രിയുമായ ഇ.പി.ജയരാജന്‍. ഇടതുപക്ഷത്തെ എതിര്‍ക്കുന്നവര്‍ പോലും ഇപ്പോള്‍ പിണറായി വിജയന്‍ സര്‍ക്കാറിനെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നുണ്ട്. യു.ഡി.എഫില്‍ നില്‍ക്കുന്ന രാഷ്ട്രീയ പാര്‍ട്ടികളിലും അതിന്റെ മാറ്റമുണ്ടാകുമെന്നും ഇ.പി.ജയരാജന്‍ മാതൃഭൂമി ന്യൂസിനോടു പറഞ്ഞു.

ഇതുവരെ ഇടതുപക്ഷ വിരുദ്ധ മനോഭാവത്തോടു കൂടി നിന്നവരും പ്രവര്‍ത്തിച്ചവരും, എന്തിനാണ് ഇടതുപക്ഷത്തെ എതിര്‍ക്കേണ്ടത് എന്നൊരു ചിന്ത അവരെ സ്വാധീനിച്ച് കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഇതുവരെ എതിര്‍ചേരിയില്‍ നിന്നിരുന്ന ജനങ്ങള്‍ മാറിവരികയാണ്. അത്തരമൊരു മാറ്റം സംഭവിക്കുമ്പോള്‍ സ്വാഭാവികമായും രാഷ്ട്രീയ പാര്‍ട്ടികളിലും അതിന്റെ മാറ്റമുണ്ടാകും- ജയരാജന്‍ പറഞ്ഞു.

എല്ലാ ജനവിഭാഗങ്ങളുടെയും താല്‍പര്യം സംരക്ഷിക്കുന്ന സര്‍ക്കാരാണ് കേരളം ഭരിക്കുന്നത്. അന്ധമായ കമ്യൂണിസ്റ്റ് വിരോധത്തിന് ഇനി കേരളത്തില്‍ നിലനില്‍പ്പില്ല. കോണ്‍ഗ്രസിന്റെ തെറ്റായ പ്രചരണങ്ങള്‍ ജനങ്ങള്‍ തിരിച്ചറിഞ്ഞുവെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

ഞങ്ങള്‍ എല്ലാ ജനങ്ങള്‍ക്കും വേണ്ടി ഞങ്ങളുടെ വാതിലുകള്‍ തുറന്നു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഞങ്ങള്‍ ഞങ്ങള്‍ക്കു വേണ്ടി മാത്രം ഭരിക്കുന്ന ഒരു സര്‍ക്കാറല്ല. കേരളത്തിന്റെ പൊതുവായിട്ടുള്ള അഭിവൃദ്ധിയെയും വളര്‍ച്ചയെയും വികസനത്തെയും അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തി കൊണ്ടുള്ള

നിലപാടുകളില്‍ ഊന്നി നിന്നുകൊണ്ട് ഞങ്ങള്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കും. അപ്പോള്‍, ചിലപ്പോള്‍ അപ്പുറം ഉള്ള പലരും വന്നേക്കാം.

മദ്യവില്‍പനയ്ക്കുള്ള ആപ്പ് തയ്യാറാക്കാനുള്ള കരാര്‍ സി.പി.എം. അനുഭാവിയുടെ കമ്പനിക്ക് നല്‍കിയത് എന്തോ മഹാ അപരാധമാണെന്ന പ്രതിപക്ഷ ആരോപണത്തെ ജയരാജന്‍ ചോദ്യം ചെയ്തു. ആ ആപ്പ് തയ്യാറാക്കുന്നതില്‍, ഏതാ നല്ല കമ്പനി എന്നു നോക്കി നല്‍കുകയല്ലേ ചെയ്യേണ്ടത്? ആ ആപ്പ് ഒരു ഇടതുപക്ഷ സഹയാത്രികന്‍, അവര്‍ക്ക് ഇതൊന്നും പറ്റില്ലേ?- ജയരാജന്‍ ആരാഞ്ഞു.

സര്‍ക്കാരിന്റെ മികച്ച പ്രവര്‍ത്തനം പ്രതിപക്ഷത്തെ അസ്വസ്ഥമാക്കുന്നു.അടിസ്ഥാനമില്ലാത്ത ആരോപണവുമായി വരുന്ന പ്രതിപക്ഷത്തോട് സര്‍ക്കാരിന് ഒന്നേ പറയാനുള്ളൂ. ഈ മഹാമാരിയെ നേരിടുന്നതിന് എങ്കിലും സര്‍ക്കാരിന് ഒപ്പം നില്‍ക്കാന്‍ പ്രതിപക്ഷം തയ്യാറാകണമെ ന്നും ജയരാജന്‍ പറഞ്ഞു.

കേരള കോണ്‍ഗ്രസിലെ ഏതെങ്കിലും ഒരു വിഭാഗം, അത് ജോസഫ് വിഭാഗമായാലും ജോസ് കെ മാണി വിഭാഗമായാലും ഇടതുപക്ഷത്തേക്ക് വരാനുള്ള ഒരു സാധ്യതയാണ് ജയരാജന്റെ വാക്കുകളില്‍നിന്ന് വ്യക്തമാകുന്നത്. എന്നാല്‍ അദ്ദേഹം അത് വ്യക്തമായി പറയാന്‍ തയ്യാറായിട്ടില്ല.

