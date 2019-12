കോഴിക്കോട്: സ്ത്രീകളോടുള്ള കാഴ്ചപ്പാടില്‍ ആധുനിക സമൂഹത്തിന് ബാധിച്ച വൈകല്യങ്ങള്‍ക്കെതിരേയുള്ള പ്രതിരോധത്തിന്റെ ശബ്ദമാണ് ഉയരെ എന്ന സിനിമയെന്ന് സ്പീക്കര്‍ പി.ശ്രീരാമകൃഷ്ണന്‍. വെറും സിനിമ എന്നതിനപ്പുറം കേരളം മുന്നോട്ട് വെക്കുന്ന ചില സംവാദങ്ങള്‍ക്ക് തുടക്കം കുറിക്കാന്‍ ഉയരെയ്ക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇത്തരം സിനിമകള്‍ ഇനിയുമുണ്ടാവണമെന്നും സ്പീക്കര്‍ പറഞ്ഞു. കോഴിക്കോട് ശ്രീനാരായണ സെന്റിനറി ഹാളില്‍ ഉയരെ സിനിമാ പ്രവര്‍ത്തകര്‍ക്ക് ആള്‍ ഇന്ത്യാ മലയാളി അസോസിയേഷന്‍ ഒരുക്കിയ ആദരം ഹൃദയങ്ങളില്‍ ഉയരെ പരിപാടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു സ്പീക്കര്‍.

സമൂഹത്തിന് ബാധിച്ച അംഗവൈകല്യത്തെ തുറന്ന് കാണിക്കാന്‍ ഉയരെയ്ക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. വലിയ നവോത്ഥാന പാരമ്പര്യം പറയുമ്പോഴും സ്ത്രീകളോടുള്ള കാഴ്ചപ്പാടില്‍ മാറ്റമുണ്ടായിട്ടില്ല. കാമുകി എന്ത് ധരിക്കണമെന്ന് പോലും താന്‍ തീരുമാനിക്കും എന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന ഉയരയിലെ ആസിഫ് അലിയുടെ കഥാപാത്രം പോലെയാണ് മലയാളിയുടെ മനസ്സ്. ഇതിനെ തുറന്ന് കാണിക്കാന്‍ സിനിമയ്ക്കായെന്നും ശ്രീരാമകൃഷ്ണന്‍ പറഞ്ഞു.

ഗോകുലം ഗോപാലന്‍ അധ്യക്ഷനായ ചടങ്ങില്‍ നടി പാര്‍വതി തിരുവോത്ത്, ടൊവിനോ തോമസ്, ഉയരെ സംവിധായകന്‍ മനു അശോകന്‍, ഉയരെ മേക്കപ്പ് ആര്‍ട്ടിസ്റ്റ് ശ്രേയ അരവിന്ദ്, നിര്‍മാതാക്കളായ എസ് ക്യൂബ് ടീം ഷേണുഗ, ഷെഗ്‌ന, ഷെര്‍ഗ, മാതൃഭൂമി ഡയറക്ടര്‍ പി.വി ഗംഗാധരന്‍ എന്നിവര്‍ ആദരം ഏറ്റുവാങ്ങി. മാതൃഭൂമി മാനേജിംഗ് എഡിറ്റര്‍ പി.വി ചന്ദ്രന്‍ അടക്കം നിരവധി പ്രമുഖര്‍ ചടങ്ങില്‍ പങ്കെടുക്കാനെത്തി.

