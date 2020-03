തിരുവനന്തപുരം: കോവിഡ്-19ന്റെ പശ്ചാത്തലത്തില്‍ സംസ്ഥാനത്ത് ചില സ്ഥലത്ത് ജനങ്ങള്‍ അവശ്യസാധനങ്ങള്‍ വാങ്ങിക്കൂട്ടുന്ന സ്ഥിതിവിശേഷമുണ്ടെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന്‍.

കോവിഡ്-19 പരിഭ്രാന്തിയില്‍ ആളുകള്‍ സാധനങ്ങള്‍ വാങ്ങിക്കൂട്ടുകയാണ്. എന്നാല്‍ ഇത്തരം പരിഭ്രാന്തിയുടെ ആവശ്യമില്ല. സാധനങ്ങള്‍ സ്റ്റോക്ക് ചെയ്യേണ്ട സ്ഥിതി നിലവില്‍ സംസ്ഥാനത്ത് ഇല്ലെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി.

സാമൂഹിക ജീവിതം നല്ല നിലയില്‍ തുടരുമെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തുമെന്നാണ് തുടക്കം മുതല്‍ സര്‍ക്കാര്‍ പറയുന്നത്. ഇനിയും ആ നില തുടരും.അതേസമയം സര്‍ക്കാര്‍ നല്‍കുന്ന നിര്‍ദേശങ്ങള്‍ ലംഘിക്കുന്ന സ്ഥിതി വന്നാല്‍ കാസര്‍കോട് ഏര്‍പ്പെടുത്തിയതുപോലുള്ള നിയന്ത്രണങ്ങള്‍ വന്നേക്കാമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു.

കൊറോണ അവലോകന യോഗത്തിന് ശേഷം നടത്തിയ വാര്‍ത്താസമ്മേളനത്തില്‍ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു മുഖ്യമന്ത്രി.

Content Highlights: There is no need to over buy the essentials in COVID-19 panic, CM Pinarayi Vijayan