കൊച്ചി: പാലാ സീറ്റിന്റെ കാര്യത്തിൽ തർക്കമില്ലെന്നും പാലാ ഉൾപ്പെടെയുള്ള നാല് സീറ്റുകൾ എൻ.സി.പിയുടേത് തന്നെയാണെന്നും എൻ.സി.പി സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷൻ ടി.പി പീതാംബരൻ. പാലാ സീറ്റ് വിട്ടുകൊടുക്കണമെന്ന് ആരും ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടില്ലെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.

ജോസ് കെ. മാണിയുടെ മുന്നണി പ്രവേശനം ഉൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യാൻവെള്ളിയാഴ്ച് കൊച്ചിയിൽ എൻ.സി.പി നേതൃയോഗം ചേരുന്നതിന് മുന്നോടിയായാണ് എൻ.സി.പി നിലപാട് ആവർത്തിച്ചത്.

പാർട്ടിയിൽ ഇതുവരെ ഭിന്നതയില്ല. പാലാ ഉൾപ്പെടെ എൻ.സി.പിയുടെ നാല് സീറ്റുകളിലും പാർട്ടി തന്നെ മത്സരിക്കും. പാലാ സീറ്റ് സംബന്ധിച്ച് ഒരുകാര്യവും ഇതുവരെ എൽഡിഎഫ് നിർദേശിച്ചിട്ടില്ല. സീറ്റ് മാറണമെന്ന് ആരും ആവശ്യപ്പെടുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നില്ലെന്നും ഇക്കാര്യത്തിൽ ഇതുവരെ ചർച്ച നടന്നിട്ടില്ലെന്നും ടി.പി. പീതാംബരൻ വ്യക്തമാക്കി.

പാലാ സീറ്റ് നൽകുമെന്ന് ജോസ് കെ മാണി വിഭാഗത്തിന് ഉറപ്പ് നൽകിയിട്ടുണ്ടോ എന്ന കാര്യം അറിയില്ലെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. യു.ഡി.എഫുമായി മാണി സി കാപ്പൻ ചർച്ചനടത്തിയെന്ന എംഎം ഹസന്റെ പരമാർശത്തിൽ മാണി സി കാപ്പൻ തന്നെ മറുപടി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

content highlights:there is no dispute in Pala seat says TP Peethambaran