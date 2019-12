തിരുവനന്തപുരം: പൗരത്വ ബില്ലിനെ എതിര്‍ക്കുന്ന കാര്യത്തില്‍ കോണ്‍ഗ്രസിലോ, യു.ഡി.എഫിലോ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങള്‍ ഇല്ലെന്ന് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രമേശ് ചെന്നിത്തല. കെ.പി.സി.സി. പ്രസിഡന്റ് മുല്ലപ്പള്ളി രാമചന്ദ്രന്‍, മുന്‍ മുഖ്യമന്ത്രി ഉമ്മന്‍ ചാണ്ടി, മറ്റ് മുതിര്‍ന്ന നേതാക്കള്‍ എന്നിവരുമായി ആശയവിനിമയം നടത്തി. കോണ്‍ഗ്രസില്‍ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങള്‍ ഉണ്ടെന്ന തരത്തില്‍ ആശയക്കുഴപ്പം ഉണ്ടാക്കാനുള്ള ശ്രമമാണ് നടക്കുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

യു.ഡി.എഫിന്റെ പരിപാടികളുമായി മുന്നോട്ട് പോകാനാണ് തീരുമാനം. അതുമായി ഞങ്ങള്‍ മുന്നോട്ട് പോകും. ഇതിനെ സംബന്ധിച്ച് ഒരുതരത്തിലുള്ള അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങളോ ആശയക്കുഴപ്പമോ യു.ഡി.എഫിലോ കോണ്‍ഗ്രസിലോ ഇല്ല. യു.ഡി.എഫിന്റെയും കോണ്‍ഗ്രസിന്റെയും ലക്ഷ്യം ബി.ജെ.പിക്ക് എതിരായി രാജ്യത്ത് വളര്‍ന്ന് വരുന്ന പ്രതിഷേധം കൂടുതല്‍ ശക്തിപ്പെടുത്തുക എന്നതാണ്. - ചെന്നിത്തല പറഞ്ഞു.

കെ.കരുണാകരന്‍ അനുസ്മരണത്തില്‍ നിന്ന് ഗവര്‍ണറെ ഒഴിവാക്കിയതിനുള്ള വിശദീകരണവും ചെന്നിത്തല നല്‍കി. കെ.കരുണാകരന്റെ ചരമദിനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഗവണറെ ക്ഷണിച്ചിരുന്നു. എന്നാല്‍ ഇന്നലെ ഗവര്‍ണര്‍ ആ പരിപാടിയില്‍ പങ്കെടുക്കരുത് എന്ന വികാരം കോണ്‍ഗ്രസ് പ്രവര്‍ത്തകര്‍ക്കിടയില്‍ ഉണ്ടായിരുന്നു. അതിനാലാണ് അദ്ദേഹത്തെ ഒഴിവാക്കിയത്.

ഗവര്‍ണര്‍ ഒരു രാഷ്ട്രീയ പ്രവര്‍ത്തകന്‍ അല്ല. സംസ്ഥാന തലവന്‍ എന്ന നിലയില്‍ ഭരണഘടനാപരനായ ഉത്തരവാദിത്വം നിറവേറ്റാന്‍ ബാധ്യസ്ഥനാണ്. ഗവര്‍ണര്‍ക്ക് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അഭിപ്രായം ഉണ്ടാകാം. പക്ഷേ ഇരിക്കുന്ന സ്ഥാനത്തിന്റെ ഔന്നിത്യം മാനിച്ചുകൊണ്ടാവണം അഭിപ്രായപ്രകടനം. - ചെന്നിത്തല പറഞ്ഞു.

