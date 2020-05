തിരുവനന്തപുരം: മടങ്ങിയെത്തുന്ന പ്രവാസികളെ ക്വാറന്റൈനില്‍ പ്രവേശിക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ആശയക്കുഴപ്പങ്ങളൊന്നുമില്ലെന്ന് സംസ്ഥാന ചീഫ് സെക്രട്ടറി ടോം ജോസ്. കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയത്തിന്റെ മാര്‍ഗനിര്‍ദേശങ്ങള്‍ അനുസരിച്ചാണ് കേരളം മുന്നോട്ടുപോകുന്നതെന്നും ടോം ജോസ് പറഞ്ഞു.

കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് 14 ദിവസത്തെ ക്വാറന്റൈന്‍ ആണ്. പുറത്തുനിന്ന് വരുന്ന എല്ലാ ആളുകളേയും കോവിഡ് -19 ടെസ്റ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രമേ വിമാനത്തില്‍ കയറാന്‍ അനുവദിക്കുകയുള്ളൂ. അങ്ങനെയാണെങ്കില്‍ കോവിഡ്- 19 നെഗറ്റീവ് ആയവര്‍ മാത്രമേ സംസ്ഥാനത്ത് എത്തുകയുള്ളൂ. അവര്‍ ഏഴുദിവസത്തെ ഇന്‍സ്റ്റ്യൂഷണല്‍ ക്വാറന്റൈനില്‍ പ്രവേശിക്കും. ആ ഏഴുദിവസത്തിനുള്ളില്‍ അവര്‍ക്ക് രോഗലക്ഷണങ്ങള്‍ ഉണ്ടായിട്ടില്ലെങ്കില്‍ ബാക്കി ഏഴുദിവസത്തെ ക്വാറന്റൈന്‍ വീട്ടില്‍ തുടരാം. ഇക്കാര്യം ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയവുമായി സംസാരിച്ച് വ്യക്തത വരുത്തിയിട്ടുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

എല്ലാ സംസ്ഥാനങ്ങളിലും ഇന്‍സ്റ്റിറ്റ്യൂഷണല്‍ ക്വാറന്റൈനും ഹോം ക്വാറന്റൈനും ഉണ്ട്. അത് ആ സംസ്ഥാനത്തെ സാഹചര്യങ്ങള്‍ നോക്കി സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാര്‍ തീരുമാനിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. മടങ്ങിയെത്തുന്ന ഗര്‍ഭിണികളെ നേരിട്ട് ഹോം ക്വാറന്റൈനില്‍ അയക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.

മടങ്ങിയെത്തുന്ന പ്രവാസികള്‍ക്കായി ഏഴുദിവസത്തെ ഇന്‍സ്റ്റിറ്റ്യൂഷണല്‍ ക്വാറന്റൈനാണ് സംസ്ഥാനം ഒരുങ്ങുന്നത്. കോവിഡ് നെഗറ്റീവായ ആളുകളാണ് ഇവിടേക്ക് എത്തുന്നത്. ഇവരെ ഏഴുദിവസത്തെ നിരീക്ഷണത്തിന് ശേഷം

ഇവരെ ബാക്കി ഏഴുദിവസം ഹോം ക്വാറന്റൈനില്‍ പ്രവേശിപ്പിക്കും. ഇന്നുരാത്രി രണ്ടുവിമാനങ്ങളായി പ്രവാസികള്‍ നാട്ടിലെത്തും.

