കൊച്ചി: വാടകയ്ക്കെടുത്ത വാഹനം ജിപിഎസ് ഘടിപ്പിച്ച് വില്‍പന നടത്തിയ ശേഷം മോഷ്ടിക്കുന്ന സംഘം പിടിയില്‍. മലപ്പുറം സ്വദേശികളായ ഇക്ബാല്‍, മുഹമ്മദ് ഫാഹില്‍, ശ്യാം മോഹന്‍ എന്നിവരാണ് പാലാരിവട്ടം പോലീസിന്റെ പിടിയിലായത്.

വാഹനങ്ങള്‍ വാടകയ്‌ക്കെടുക്കുകയും പിന്നാലെ ആ വാഹനങ്ങള്‍ വില്‍ക്കാനുണ്ടെന്ന് കാണിച്ച് ഒ എല്‍ എക്‌സില്‍ പരസ്യം നല്‍കുകയും ചെയ്യും. ഇതിന് ശേഷം വാഹനങ്ങളില്‍ ജി പി എസ് ഘടിപ്പിക്കുകയും ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് താക്കോല്‍ ഉണ്ടാക്കുകയും ചെയ്യും. വാഹനങ്ങള്‍ വിറ്റതിന് ശേഷം ജി പി എസിന്റെ സഹായത്തോടെ ഈ വാഹനങ്ങള്‍ മോഷ്ടിക്കുന്നതാണ് ഇവരുടെ രീതി.

വാഹനം മോഷണം പോയത് കാണിച്ച് പാലാരിവട്ടം പോലീസ് സ്‌റ്റേഷനില്‍ പരാതി ലഭിച്ചതിനെ തുടര്‍ന്ന് നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിലാണ് മൂവരും പിടിയിലാകുന്നത്. അതേസമയം ഇതിന് മുമ്പും സമാനമായി വാഹനങ്ങള്‍ മോഷ്ടിച്ചിട്ടുള്ളതായി പ്രതികള്‍ സമ്മതിച്ചതായി പോലീസ് പറഞ്ഞു. പ്രതികളുടെ അറസ്റ്റ് രേഖപ്പെടുത്തി തുടര്‍നടപടികള്‍ സ്വീകരിക്കുകയാണെന്ന് പോലീസ് വ്യക്തമാക്കി.

Content Highlights: Theft by placing GPS on vehicles and advertised at OLX Three arrested