തിരൂരങ്ങാടി: ഭൂമി വിറ്റ് ലഭിച്ച മൂന്നുലക്ഷം രൂപ മോഷണം പോയത് 24-മണിക്കൂറിനുള്ളില്‍ അതേവീട്ടിലെ അടുക്കളയില്‍നിന്ന് കണ്ടെത്തി. നന്നമ്പ്ര ചെറുമുക്ക് ജീലാനി നഗറിലെ മഠത്തില്‍ മികച്ച മുഹമ്മദലിയുടെ വീട്ടിലെ മോഷണമാണ് താനൂര്‍ പോലീസിന് തലവേദനയും ഒടുവില്‍ അമ്പരപ്പോടെ ആശ്വാസവുമുണ്ടാക്കിയത്. അലമാരയില്‍ സൂക്ഷിച്ച മൂന്നുലക്ഷം രൂപയും രണ്ടുപവന്‍ സ്വര്‍ണവും മോഷണം പോയെന്നായിരുന്നു വീട്ടുകാരില്‍നിന്ന് പോലീസിന് ലഭിച്ച പരാതി.

പോലീസ് വീട്ടിലെത്തി വിശദമായ പരിശോധനകള്‍ നടത്തുകയും വീട്ടുകാരില്‍നിന്ന് വിവരങ്ങള്‍ ശേഖരിക്കുകയും ചെയ്തു.

ഇവരുടെ ഭൂമി വിറ്റ പണം, ഭൂമി വാങ്ങിയയാള്‍ വീട്ടിലെത്തി നല്‍കിയതിനുശേഷം രണ്ടുമണിക്കൂറിനുള്ളിലാണ് നഷ്ടപ്പെട്ടത്. അന്വേഷണവുമായി പോലീസ് മുന്നോട്ടുപോകുന്നതിനിടെ ചൊവ്വാഴ്ച രാത്രി പത്തുമണിയോടെ വീട്ടിലെ അടുക്കളയില്‍ പാത്രങ്ങള്‍ക്കിടയില്‍നിന്ന് പണം കണ്ടെത്തിയതായി വീട്ടുകാര്‍തന്നെ പോലീസില്‍ വിവരമറിയിക്കുകയായിരുന്നു.

താനൂര്‍ എസ്.എച്ച്.ഒ. എ.എം. സിദ്ദീഖും സംഘവും വീട്ടിലെത്തി പണം കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു.

Content Highlights: Theft at home-money was returned within 24 hours