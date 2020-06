മലപ്പുറം: കരുവാരക്കുണ്ട് ആര്‍ത്തലക്കുന്നില്‍ പരിക്കേറ്റ് ചികിത്സയില്‍ കഴിഞ്ഞിരുന്ന കാട്ടാന ചരിഞ്ഞു. കഴിഞ്ഞ ദിവസം ആരോഗ്യ നിലയില്‍ നേരിയ പുരോഗതി കണ്ടിരുന്നുവെങ്കിലും ഇന്ന് രാവിലെയോടെ ആന ചെരിഞ്ഞു.

ആര്‍ത്തലക്കുന്നിലെ ജനവാസമേഖലയിലിറങ്ങിയ കാട്ടാനയാണ് ചെരിഞ്ഞത്. കഴിഞ്ഞ ഒരാഴ്ചയോളമായി ആന ജനവാസ മേഖലയിലായിരുന്നു. അവശ നിലയിലായിരുന്ന ഇതിനെ കാട്ടിലേക്ക് തിരികെ അയയ്ക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങളെല്ലാം പരാജയപ്പെട്ടിരുന്നു.

തുടര്‍ന്ന് ജൂണ്‍ നാലിനാണ് ആനയ്ക്ക് വനംവകുപ്പിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ചികിത്സ ആരംഭിച്ചത്. ആനയെ നിരീക്ഷിക്കാന്‍ വനപാലകരുടെ നേതൃത്വത്തില്‍ കാവലും ഏര്‍പ്പെടുത്തിയിരുന്നു. ആരോഗ്യ നിലയില്‍ പുരോഗതിയുണ്ടായതിനെ തുടര്‍ന്ന് ആന വെള്ളം കുടിക്കാന്‍ ആരംഭിച്ചിരുന്നു.

തുടര്‍ന്ന് ഞായറാഴ്ച ചീഫ് വൈല്‍ഡ് ലൈഫ് വാര്‍ഡന്‍ സുരേന്ദ്രനാഥ്, ചീഫ് ഫോറസ്റ്റ് വെറ്റനറി സര്‍ജന്‍ ഡോ. അരുണ്‍ സക്കറിയ എന്നിവരുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സംഘം കരുവാരക്കുണ്ടിലെത്തി ആനയ്ക്ക് ചികിത്സ നല്‍കിയിരുന്നു.

മറ്റാനകളുമായുണ്ടായ ഏറ്റുമുട്ടലില്‍ വായിലും ഉദരത്തിലും ആനയ്ക്ക് പരിക്കേറ്റിരുന്നു. ഇതിനനുസരിച്ച്‌ ചികിത്സ നല്‍കിക്കൊണ്ടിരിക്കെയാണ് ആന മരണത്തിന് കീഴടങ്ങിയത്. ആന ചരിഞ്ഞതിനെ തുടര്‍ന്ന് വനംവകുപ്പിലെ ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ സ്ഥലത്തെത്തിയിട്ടുണ്ട്. പോസ്റ്റ്‌മോര്‍ട്ടത്തിന് ശേഷം ആനയുടെ മൃതദേഹം സംസ്‌കരിക്കും.

