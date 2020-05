കോട്ടയം: തമിഴ്‌നാട്ടിലെ റെഡ്‌സോണ്‍ ജില്ലയില്‍ നിന്ന് കേരളത്തിലെത്തിയ വിദ്യാര്‍ഥികള്‍ സര്‍ക്കാര്‍ ക്വാറന്റീനില്‍ പ്രവേശിച്ചില്ല. തിരുവള്ളൂരില്‍ നിന്നെന്നത്തിയ 34 വിദ്യാര്‍ഥികളില്‍ നാലുപേര്‍ മാത്രമാണ് ക്വാറന്റീനില്‍ പ്രവേശിച്ചത്. മറ്റു 30 പേരെ കണ്ടെത്താന്‍ പോലീസ് സഹായം തേടിയിരിക്കുകയാണ് ജില്ലാ ഭരണകൂടം.

തിരുവള്ളൂരില്‍ നിന്ന് 117 വിദ്യാര്‍ഥികളാണ് കേരളത്തിലേക്ക് എത്തിയത്. ഇതില്‍ 34 പേരാണ് കോട്ടയം ജില്ലക്കാരായി ഉള്ളത്. വാളയാര്‍ ചെക്‌പോസ്റ്റ് വഴിയാണ് ഇവര്‍ കേരളത്തിലേക്ക് വന്നത്. കേരളത്തിലേക്ക് മടങ്ങിയെത്തിവരുടെ പേരുവിവരങ്ങള്‍ ഭരണകൂടത്തിന്റെ പക്കലുണ്ട്.

ഇവരില്‍ നാലുപേര്‍ ആരോഗ്യപ്രവര്‍ത്തകരെ ബന്ധപ്പെടുകയും പാമ്പാടിയില്‍ ക്വാറന്റീനില്‍ പ്രവേശിക്കുകയും ചെയ്തു. എന്നാല്‍ ബാക്കിയുള്ള 30 പേര്‍ ജില്ലാ ഭരണകൂടത്തെ സമീപിച്ചില്ല. ഇവരെ കണ്ടെത്താനുള്ള ശ്രമങ്ങള്‍ ഇന്നലെ വൈകീട്ട് തന്നെ ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.

വിദ്യാര്‍ഥികളുടെ വലിയ സംഘമെത്തിയിട്ടും ഇവരെ ക്വാറന്റീനില്‍ പ്രവേശിപ്പിക്കാന്‍ സാധിക്കാതിരുന്നത് ജില്ലാ ഭരണകൂടത്തിന്റെ വീഴ്ചയാണെന്ന് ആക്ഷേപമുണ്ട്. ഇക്കാര്യം വാര്‍ത്തയായതോടെ വിദ്യാര്‍ഥികളെ ഉടന്‍ കണ്ടെത്തി ക്വാറന്റീനിലാക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങള്‍ ജില്ലാ ഭരണകൂടവും പോലീസും ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.

Content Highlights:The students who returned to Kerala from Tamil Nadu did not enter the quarantine