തിരുവനന്തപുരം: ഈ വര്‍ഷത്തെ എസ്എസ്എല്‍സി പരീക്ഷ മാര്‍ച്ച് അവസാനമേ ഉണ്ടാകാനിടയുള്ളൂവെന്ന് സൂചന. വേണ്ടത്ര അധ്യയനദിവസങ്ങള്‍ കിട്ടാത്തതിനാലാണ് പരീക്ഷ മാര്‍ച്ച് അവസാനത്തേക്ക് നീട്ടാന്‍ ആലോചിക്കുന്നത്.

മാര്‍ച്ച് അവസാനത്തോടെ ആരംഭിച്ച് ഏപ്രില്‍ 10ന് തീരുന്ന രീതിയിലായിരിക്കും എസ്എസ്എല്‍സി പരീക്ഷ നടത്തുകയെന്നാണ് വിവരം. മഴക്കെടുതിയുടെ സാഹചര്യത്തില്‍ നിരവധി അധ്യയനദിവസങ്ങള്‍ നഷ്ടമായതിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് പരീക്ഷാദിവസങ്ങള്‍ മാര്‍ച്ച് അവസാനത്തേക്ക് മാറ്റുന്നത്. ഇക്കാര്യത്തില്‍ അന്തിമതീരുമാനമെടുക്കാന്‍ ഡിപിഐയുടെ അധ്യക്ഷതയില്‍ വ്യാഴാഴ്ച്ച യോഗം ചേരും.

