നെടുങ്കണ്ടം: ഇടുക്കി രാമക്കല്‍മേട്ട് എക്‌സൈസ് നിരീക്ഷണത്തിലായിരുന്ന റിസോര്‍ട്ട് ഉടമ മനുമോഹനെ ചാരായവുമായി പിടികൂടി. ചാരായം സൂക്ഷിച്ചിരുന്ന റിസോര്‍ട്ട് അടച്ച് പൂട്ടുകയും ചെയ്തു. രണ്ടുമാസമായി പോലീസ് നിരീക്ഷണത്തിലായിരുന്നു മനു.

രാമക്കല്‍മെട്ട് വ്യൂ പോയിന്റിന് സമീപത്തെ റിസോര്‍ട്ടില്‍ നടത്തിയ പരിശോധനയില്‍ 11 ലിറ്റര്‍ ചാരായവും, 200 ലിറ്റര്‍ കോടയും വാറ്റുപകരണങ്ങളും കണ്ടെടുത്തു. നെടുങ്കണ്ടം പോലീസും ഉടുമ്പന്‍ചോല എക്സൈസ് സര്‍ക്കിള്‍ ഓഫീസ് സംഘവും നടത്തിയ പരിശോധനയിലാണ് ഇവ പിടിച്ചെടുത്തത്. സംഭവത്തില്‍ രാമക്കല്‍മെട്ട് പനവിളയില്‍ മനു മോഹനെ പ്രതിയാക്കി എക്സൈസ് കേസെടുത്തു.

മേഖലയിലെ ചാരായ നിര്‍മാണ സംഘത്തിലെ പ്രധാനിയാണ് അറസ്റ്റിലായ മനു. ലോക്ക്ഡൗണ്‍ ആരംഭിച്ചതിന് ശേഷം റിസോര്‍ട്ടിന് സമീപത്ത് നിന്നും തമിഴ്‌നാട് അതിര്‍ത്തിയില്‍ നിന്ന് കോട കണ്ടെത്തിയിരുന്നു. അതിര്‍ത്തിക്ക് സമീപം വനത്തില്‍ നടത്തിയിരുന്ന രണ്ടു വാറ്റുകേന്ദ്രങ്ങള്‍ എക്‌സൈസ് തകര്‍ത്തതോടെയാണ് റിസോര്‍ട്ടില്‍ ചാരായ നിര്‍മാണം ആരംഭിച്ചത്.

Content Highlights: The resort owner was caught with the Arrack