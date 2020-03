കോഴിക്കോട്: പെണ്‍കുട്ടികളുടെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിലൂടെ മാത്രമേ യഥാര്‍ഥ മാറ്റം കൊണ്ടുവരാന്‍ കഴിയുകയുള്ളൂവെന്ന് ഗവര്‍ണര്‍ ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാന്‍. മാതൃഭൂമി ഗൃഹലക്ഷ്മി വേദി സംഘടിപ്പിച്ച വനിതാദിന ആഘോഷം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. സ്ത്രീകള്‍ വിദ്യാഭ്യാസപരമായി മുന്നിട്ട് നില്‍ക്കുമ്പോള്‍ ഒരു സമൂഹം ഒന്നാകെയാണ് പ്രബുദ്ധമാക്കപ്പെടുന്നത്. രാജ്യത്തിന്റെ പുരോഗതി അവളിലൂടെ മാത്രമേ പൂര്‍ണമാവുകയുള്ളൂവെന്നും ഗവര്‍ണര്‍ പറഞ്ഞു.

വിദ്യാഭ്യാസത്തിലും നേട്ടങ്ങള്‍ കൈവരിക്കുന്നതിലും സ്ത്രീകള്‍ തന്നെയാണ് മുന്നിലുള്ളതെന്ന് പറയാതെ വയ്യ. കഴിഞ്ഞ ഒരു മാസത്തിനുള്ളില്‍ മുന്നോ നാലോ സര്‍വകലാശാലകളില്‍ പോയി. അവിടെയൊക്കെ കണ്ട കാഴ്ച വിദ്യാഭ്യാസ കാര്യത്തില്‍ പെണ്‍കുട്ടികള്‍ വലിയ മുന്നേറ്റം നടത്തുന്നതാണ്. ഇത് തനിക്ക് ഏറെ അഭിമാനം നല്‍കിയെന്നും ഗവര്‍ണര്‍ പറഞ്ഞു.

ലോകം നമ്മെ ഒരുപോലെയാണ് സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നത്. പക്ഷെ ചില മിഥ്യാധാരണകളുണ്ട്. പുരുഷന്‍ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ കാര്യവും സ്ത്രീയ്ക്ക് ചെയ്യാന്‍ കഴിയില്ല എന്ന തരത്തില്‍. പക്ഷെ ഇതില്‍ കാര്യമില്ലെന്ന് തെളിയിക്കുന്നതാണ് പുതിയകാലത്തെ പെണ്‍കുട്ടികളുടെ മുന്നേറ്റം. നിങ്ങള്‍ പ്രത്യേക കഴിവുള്ളവരാണ്. അത് തിരിച്ചറിയുകയാണ് ആദ്യം വേണ്ടത്. പുരുഷന്‍ ചെയ്യുന്ന എല്ലാകാര്യവും ചെയ്യാനാവുമെന്ന ആത്മവിശ്വാസം വര്‍ധിപ്പിച്ചെടുത്താല്‍ തന്നെ വിജയം നിങ്ങളുടെ വഴിക്കുവരുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

