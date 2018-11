കോഴിക്കോട്: പനി ബാധിച്ച് മരിച്ച കോഴിക്കോട് മെഡിക്കല്‍ കോളേജിലെ റേഡിയോളജി അസിസ്റ്റന്റ് സുധയ്ക്കും നിപ ബാധയുണ്ടായിരുന്നെന്ന് ഭര്‍ത്താവ് വിനോദ് കുമാര്‍. നിപ ബാധിച്ച പേരാമ്പ്ര സ്വദേശി സാബിത്തിനെ സുധ പരിചരിച്ചിരുന്നു. നിപയുടെ രോഗലക്ഷണങ്ങള്‍ മരണപ്പെടുന്നതിന് മുമ്പ് സുധയ്ക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നെന്നും വിനോദ് കുമാര്‍ വ്യക്തമാക്കി.

സുധ ജോലി ചെയ്യുന്ന എക്‌സറേ യൂണിറ്റിലെത്തിയ സാബിത്ത് ചര്‍ദ്ദിച്ചിരുന്നു. ചര്‍ദ്ദില്‍ തന്റെ ദേഹത്ത് വീണിരുന്നെന്ന് സുധ പറഞ്ഞിരുന്നു. സുധയെ ചികിത്സിച്ച രേഖകള്‍ കണ്ട ചില ഡോക്ടര്‍മാരും നിപ ആകാനുള്ള സാധ്യത പറഞ്ഞിരുന്നു. മെഡിക്കല്‍ കോളേജിലെ നിപ യൂണിറ്റിലുള്ളവരോട് ഇക്കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോള്‍ മറുപടി തന്നില്ല. രക്തം വിദഗ്ധ പരിശോധനയ്ക്ക് അയക്കാനും തയ്യാറായില്ല.

സാംപിള്‍ ശേഖരിക്കാന്‍ കഴിയാതിരുന്നതിനാല്‍ നിപ ലക്ഷണങ്ങളോടെ മരിച്ചവരുടെ പട്ടികയില്‍ മാത്രമാണ് നിലവില്‍ സുധയുടെ പേരുള്ളത്. എന്നാല്‍ അന്താരാഷ്ട്ര ഏജന്‍സികള്‍ നടത്തിയ ഗവേഷണത്തില്‍ സുധയാണ് നിപ ബാധിച്ച് മരിക്കുന്ന ആദ്യ ആരോഗ്യ വകുപ്പ് ജീവനക്കാരി എന്ന് കണ്ടെത്തിയിരുന്നു. എന്നാല്‍ സിസ്റ്റര്‍ ലിനി മാത്രമാണ് നിപ ബാധിച്ച് മരിച്ച ആരോഗ്യ വകുപ്പ് ജീവനക്കാരിയെന്നാണ് ആരോഗ്യ വകുപ്പ് പറയുന്നത്. സുധ മരിക്കുന്നത് മെയ് 19 നും ലിനി മരിക്കുന്നത് മെയ് 20 നുമാണ്.

ബ്രിട്ടീഷ് മെഡിക്കല്‍ ജേര്‍ണല്‍, ദി ജേര്‍ണല്‍ ഓഫ് ഇന്‍ഫെക്ഷ്യസ് ഡിസീസസ് എന്നിവയില്‍ പ്രസിദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ട രണ്ട് ഗവേഷണ പഠന റിപ്പോര്‍ട്ടുകളിലാണ് നിപ ബാധയെ സംബന്ധിച്ച പുതിയ കണക്കുകള്‍ ഉള്ളത്. ഒക്ടോബര്‍ 26, നവംബര്‍ ഒമ്പത് എന്നീ രണ്ട് ദിവസങ്ങളിലാണ് പഠന റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍ പ്രസിദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ടത്.

