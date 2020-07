തിരുവനന്തപുരം: കേരളത്തില്‍ ഇതുവരെ മൂന്നു ലക്ഷത്തിലേറെ സാമ്പിളുകള്‍ പരിശോധനക്കായി അയച്ചുവെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന്‍. കോവിഡ് 19 വ്യാപനം വര്‍ധിക്കുന്നതിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തില്‍ ടെസ്റ്റുകളുടെ എണ്ണവും ടെസ്റ്റിങ് കേന്ദ്രങ്ങളുടെ എണ്ണവും വര്‍ധിപ്പിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. കോവിഡ് അവലോകനയോഗത്തിന് ശേഷം മാധ്യമങ്ങളോട് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു മുഖ്യമന്ത്രി.

'സംസ്ഥാനത്തെ കോവിഡ് ടെസ്റ്റിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കില്‍ പരിശോധന ആരംഭിച്ചത് ഒരു ടെസ്റ്റിങ് സെന്ററിലാണ്. ഇപ്പോള്‍ സര്‍ക്കാര്‍ മേഖലയില്‍ 59, സ്വകാര്യമേഖലയില്‍ 51 ടെസ്റ്റിങ് കേന്ദ്രങ്ങള്‍ ഉണ്ട്.ആദ്യം പിസിആര്‍ ടെസ്റ്റ് മാത്രമാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. എന്നാല്‍ ഇപ്പോള്‍ ആന്റിബോഡി, ആന്റിജന്‍, ട്രൂനാറ്റ്, ജീന്‍ എക്‌സ്‌പേര്‍ട്ട്, ഇമ്യൂണോഅസെ തുടങ്ങിയ ടെസ്റ്റുകള്‍ ഉണ്ട്' മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു.

കേരളത്തില്‍ ഇതുവരെ പരിശോധിച്ചത് 3,08,348 സാമ്പിളുകളാണ് പരിശോധനക്കായി അയച്ചതെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു. ഇതില്‍ 7410 സാമ്പിളുകളുടെ ഫലം വരാനുണ്ട്. ഇതുകൂടാതെ സെന്റിനല്‍ സര്‍വയലന്‍സിന്റെ ഭാഗമായി മുന്‍ഗണനാ ഗ്രൂപ്പുകളില്‍ നിന്ന് 1,00,942 സാമ്പിളുകള്‍ ശേഖരിച്ചു. ഇതില്‍ 96,544 സാമ്പിളുകള്‍ നെഗറ്റീവാണെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി വാര്‍ത്താസമ്മേളനത്തില്‍ അറിയിച്ചു.

