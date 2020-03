തിരുവനന്തപുരം: ആരോഗ്യവകുപ്പിന്റെ നിര്‍ദേശങ്ങള്‍ അനുസരിക്കാതെ പൊതുജനസമ്പര്‍ക്കം നടത്തുന്നവര്‍ക്കെതിരെ കര്‍ശന നടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന്‍. കാസര്‍കോട് സംഭവം പരാമര്‍ശിച്ചുകൊണ്ട് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. ഇക്കാര്യത്തില്‍ മാധ്യമങ്ങളും ജാഗ്രത പാലിക്കണമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി അഭ്യര്‍ഥിച്ചു.

കാസര്‍കോട് സംഭവിച്ചത് നിരുത്തരവാദിത്വത്തിന്റെ വലിയ ദൃഷ്ടാന്തമാണെന്ന് അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. രോഗബാധിതന്‍ തന്നിഷ്ടപ്രകാരം നാടാകെ സഞ്ചരിച്ചു. പൊതുപരിപാടികളിലും സ്വകാര്യ പരിപാടികളിലും പങ്കെടുത്തു. ജില്ലാ ഭരണകൂടം ഇയാള്‍ സഞ്ചരിച്ച റൂട്ട് മാപ്പ് ഭാഗികമായി പ്രസിദ്ധീകരിച്ചുകഴിഞ്ഞു. സഹയാത്രികരില്‍ നിന്നുളള വിവരങ്ങളും സിസിടിവി ക്യാമറാ ദൃശ്യങ്ങളും ഉള്‍പ്പടുത്തിയാണ് ഇത് സാധിച്ചത്.

എന്നാല്‍ ഇദ്ദേഹത്തെ ഡോക്ടര്‍മാര്‍ നിരവധി തവണ കൗണ്‍സില്‍ നടത്തി വിവരങ്ങള്‍ ശേഖരിക്കാന്‍ ശ്രമിച്ചെങ്കിലും ലഭിക്കുന്ന പല വിവരങ്ങളും അവ്യക്തമായിരുന്നുവെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു. അക്കാര്യത്തില്‍ ദുരൂഹതയുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ഇതുസംബന്ധിച്ച് കൂടുതല്‍ പരിശോധന ആവശ്യമാണെന്നും ഇത്തരത്തിലുള്ളവര്‍ വഞ്ചിക്കുന്നത് സമൂഹത്തെയാണെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.

Content Highlights: Kasargod incident is an example of irresposibility:CM