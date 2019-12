തലപ്പാടി/കാസര്‍ഗോഡ്: മംഗളൂരു പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്ത മാധ്യമപ്രവര്‍ത്തകരെ വിട്ടയച്ചു. കേരള കര്‍ണാടക അതിര്‍ത്തിയായ തലപ്പാടിയില്‍ വെച്ച് ഏഴ് പേരടങ്ങുന്ന മാധ്യമസംഘത്തെ കേരള പോലീസിന് കൈമാറി.

പൗരത്വനിയമഭേദഗതിക്കെതിരെ മംഗളൂരുവിലുയര്‍ന്ന പ്രതിഷേധം റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്യാനെത്തിയ ടെലിവിഷന്‍ ചാനലുകളിലെ ഏഴ് മാധ്യമപ്രവര്‍ത്തകരെയാണ് മംഗളൂരു സിറ്റി പോലീസ് കമ്മീഷണറുടെ നേതൃത്വത്തില്‍ നേരത്തെ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തത്. രാവിലെ എട്ടരയോടെ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്ത ഇവരെ ഏഴ് മണിക്കൂറുകള്‍ക്ക് ശേഷമാണ് വിട്ടയച്ചത്.

Mangaluru South Police: 6 or 7 Kerala journalists were detained today in the morning. All of them were released half an hour ago. #Karnataka — ANI (@ANI) December 20, 2019

കസ്റ്റഡിയിലെടുത്ത മാധ്യമപ്രവര്‍ത്തകരുടെ മൊബൈല്‍ ഫോണുകളും ക്യാമറയും ട്രൈപ്പോഡുകളും മൈക്കും പൊലീസ് വാങ്ങിവെച്ചു. പൊലീസ് വാഹനത്തില്‍ കയറ്റിയ ഇവര്‍ പരസ്പരം സംസാരിക്കുന്നത് പോലും പോലീസ് വിലക്കിയതായി കസ്റ്റഡിയിലുണ്ടായിരുന്ന മാധ്യമപ്രവര്‍ത്തകര്‍ പറഞ്ഞു.

മാധ്യമപ്രവര്‍ത്തകരെ വിട്ടയക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് കേരള മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന്‍ കര്‍ണാടക മുക്യമന്ത്രി വിഎസ് യെദ്യൂരപ്പയ്ക്ക് കത്തയച്ചിരുന്നു.

Kerala CM Pinarayi Vijayan has written to Karnataka CM BS Yediyurappa stating,' Wish to bring your attention to an incident in which media persons on duty have been restrained by police authorities in Mangaluru...1/2 pic.twitter.com/3KMuwT1V5l — ANI (@ANI) December 20, 2019

