കൊല്ലം: കേന്ദ്രത്തിന്റെ അവഗണന മാത്രമല്ല സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാരിന്റെ നിഷ്‌ക്രിയത്വവും കേരളത്തിന്റെ ബജറ്റ് വിഹിതം കുറഞ്ഞതിന് കാരണമാണെന്ന് കുറ്റപ്പെടുത്തി മുന്‍ മന്ത്രി ഷിബു ബേബി ജോണ്‍. മുന്‍കാലങ്ങളിലെ സര്‍ക്കാരുകള്‍ കേന്ദ്രത്തിന് മുന്നില്‍ കേരളത്തിന്റെ ആവശ്യങ്ങള്‍ ഫലപ്രദമായി അവതരിപ്പിച്ചിരുന്നു.

അന്നത്തെ മുഖ്യമന്ത്രിമാര്‍ ബജറ്റിന് മുന്നോടിയായി ഡല്‍ഹിയിലെത്തി കേന്ദ്ര ധനമന്ത്രിയുമായി ചര്‍ച്ച നടത്തുകയും ശക്തമായ സമ്മര്‍ദ്ദങ്ങളിലൂടെ കേന്ദ്രത്തില്‍ നിന്നും ആവശ്യങ്ങള്‍ നേടിയെടുക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അത്തരം മുന്നൊരുക്കങ്ങളൊന്നും ഇത്തവണ കണ്ടില്ല. ബജറ്റിന്റെ ഭാഗമായി കേന്ദ്രവുമായി ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ചര്‍ച്ചകള്‍ കേരളത്തിന്റെ മുഖ്യമന്ത്രിയോ ധനമന്ത്രിയോ നടത്തിയതായി യാതൊരു അറിവുമില്ല.

മാത്രമല്ല 'കേരളത്തിന്റെ ആവശ്യങ്ങള്‍ നേടിയെടുക്കാന്‍' എന്ന പേരില്‍ ഒരാളെ ക്യാബിനറ്റ് റാങ്കും ഭീമമായ ശമ്പളവും നല്‍കി ഡല്‍ഹിയില്‍ നിയമിച്ചിട്ടും കേരളത്തിന്റെ ആവശ്യങ്ങള്‍ കേന്ദ്രസര്‍ക്കാരിലെത്തിക്കാനും, അത് നേടിയെടുക്കാനും കഴിഞ്ഞിട്ടില്ലെന്നും അദ്ദേഹം ഫെയ്‌സ്ബുക്ക് പോസ്റ്റില്‍ കുറ്റപ്പെടുത്തി

Content Highlights: Any kind of negotiations with the Center as part of the budget: says shibu baby john