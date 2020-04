തിരുവനന്തപുരം: സര്‍ക്കാര്‍ 1000 കോടി രൂപ കൂടി കടമെടുക്കുന്നു. ശമ്പളം അടക്കമുളള ആവശ്യങ്ങള്‍ക്കാണ് കടപ്പത്രം വഴി പണം സ്വരൂപിക്കുന്നത്.

ഏപ്രിലില്‍ 6000 കോടി രൂപ കടമെടുത്തിരുന്നു. 8.96 ശതമാനം പലിശയ്ക്കായിരുന്നു കടമെടുപ്പ്. ഉയര്‍ന്ന പലിശ കാരണമാണ് ഇപ്പോള്‍ വായ്പ 1000 കോടിയായി പരിമിതപ്പെടുത്തിയത്.

