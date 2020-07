മലപ്പുറം: സ്കൂൾ കെട്ടിടം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യാനെത്തിയ രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ പ്രസംഗം 'കൂളായി' പരിഭാഷപ്പെടുത്തിയ പെൺകുട്ടിയെ ആരും മറന്നുകാണില്ല. അന്ന് സോഷ്യൽമീഡിയ ഏറ്റെടുത്ത ഫാത്തിമ സഫ പഠനത്തിലും താരമാണ്. ഹർസെക്കണ്ടറി പരീക്ഷാ ഫലം വന്നപ്പോൾ സഫയ്ക്ക് ലഭിച്ചത് എല്ലാ വിഷയത്തിലും എ പ്ലസാണ്.

മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ കരുവാരകുണ്ട് ഗവ ഹയർസെക്കണ്ടറി സ്കൂളിലെ വിദ്യാർത്ഥിയാണ് സഫ. പ്ലസ്ടുവിന് സയൻസായിരുന്നു സഫയുടെ ഐശ്ചിക വിഷയം.

സ്കൂൾ കെട്ടിടം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യാനെത്തിയ രാഹുൽ ഗാന്ധി വിദ്യാർത്ഥികളാരെങ്കിലും തന്റെ പ്രസംഗം പരിഭാഷപ്പെടുത്തണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിച്ചു. അപ്രതീക്ഷിതമായിരുന്നു രാഹുലിന്റെ ഈ നീക്കം. സദസും വേദിയും അധ്യാപകരും ഒന്നാകെ അമ്പരന്നു നിൽക്കെ സഫ ധൈര്യസമേതം രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ ഇംഗ്ലീഷ് പ്രസംഗം മലയാളത്തിലേക്ക് പരിഭാഷപ്പെടുത്തി.

ലളിതമായി, ആത്മവിശ്വാസത്തോടെ സഫ നടത്തിയ പരിഭാഷ ദേശീയമാധ്യമങ്ങൾ പോലും ഏറ്റെടുത്തു. സോഷ്യൽ മീഡിയയിലും സഫ താരമായി. സഫയെ അഭിനന്ദിച്ചാണ് അന്ന് രാഹുൽ ഗാന്ധി വേദി വിട്ടത്.

Content Highlight: Fathima safa got full A plus the girl who translated Rahul Gandhi speech