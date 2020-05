കൊച്ചി: അതിഥി തൊഴിലാളികളുമായി ആലുവയില്‍ നിന്ന് ഭുവനേശ്വറിലേക്കുള്ള ട്രെയിന്‍ ഇന്ന് സന്ധ്യയോടെ പുറപ്പെടും. ട്രെയിനില്‍ പോകാനുള്ള തൊഴിലാളികളുടെ രജിസ്‌ട്രേഷനും ആരോഗ്യപരിശോധനയും ഉടന്‍തന്നെ പൂര്‍ത്തിയാക്കും.

പെരുമ്പാവൂരില്‍ രജിസ്‌ട്രേഷന് സാമൂഹിക അകലം പാലിക്കാതെ നൂറുകണക്കിന് അന്തര്‍സംസ്ഥാന തൊഴിലാളികളാണ് വരി നില്ക്കുന്നത്. രജിസ്‌ട്രേഷന്‍ പൂര്‍ത്തിയായാല്‍ പെരുമ്പാവൂരില്‍ നിന്ന് പ്രത്യേക കെഎസ്ആര്‍ടിസി ബസുകളില്‍ തൊഴിലാളികളെ ആലുവയില്‍ എത്തിക്കും.

ആദ്യ ട്രെയിന്‍ പുറപ്പെടുന്നത് ആലുവയില്‍ നിന്ന് ഒഡീഷയിലെ ഭുവനേശ്വറിലേക്കാണ്. എല്ലാ ഒരുക്കങ്ങളും സജ്ജമായിട്ടുണ്ട്. പോലീസ് സന്നാഹം ക്യാമ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. കുടിവെളളം ഉല്‍പ്പടെയുള്ളവ ഇവിടെ എത്തിച്ചിരുന്നു.

ട്രെയിന്‍ സൗത്ത് റെയില്‍വേ സ്റ്റേഷനില്‍ ക്രമീകരിച്ചിരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ദക്ഷിണ റെയില്‍വേയ്ക്ക് ഔദ്യോഗികമായി ഉത്തരവ് ലഭിക്കുന്ന മുറയ്ക്ക് ട്രെയിന്‍ ആലുവയിലെത്തി യാത്രക്കാരെ കയറ്റി പുറപ്പെടും.എപ്പോള്‍ ട്രെയിന്‍ പുറപ്പെടണമെന്നതുസംബന്ധിച്ച ഔദ്യോഗിക ഉത്തരവ് ലഭിച്ചിട്ടില്ല.

നിലവില്‍ അഞ്ചരയ്ക്ക് പുറപ്പെടാനാണ് ട്രെയിന്‍ ക്രമീകരിച്ചിരുന്നത്. പക്ഷേ തയ്യാറെടുപ്പുകള്‍ക്ക് കൂടുതല്‍ സമയം വേണ്ടി വന്നതിനാല്‍ പുറപ്പെടുന്ന സമയത്തില്‍ മാറ്റമുണ്ടാകും. 24 കോച്ചുകള്‍ ഉണ്ട്. 34 മണിക്കൂര്‍ എടുത്ത് 1836 കിലോമീറ്റർ ദൂരം പോവേണ്ട യാത്രക്കായി ആദ്യ ട്രെയിന്‍ തയ്യാറായിരിക്കുകയാണ്.

Content Highlights: The first train will leave today with migrant workers