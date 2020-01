തിരുവനന്തപുരം: കരമനയിലെ ബാറ്റാ ഷോറൂമില്‍ തീപ്പിടിത്തം. ഫയര്‍ഫോഴ്‌സ് എത്തി തീ അണച്ചു. ഷോറൂമിന്റെ മൂന്നാമത്തെ നിലയിലുള്ള ഗോഡൗണിലാണ് തീപ്പിടിത്തം ഉണ്ടായത്. കാരണം വ്യക്തമല്ല, പരിശോധന നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്.

രാവിലെ 8.45നാണ് തീപ്പിടിത്തം നാട്ടുകാരുടെ ശ്രദ്ധയില്‍ പെട്ടത്. അപ്പോള്‍ തന്നെ ഫയര്‍ഫോഴ്‌സിനെ വിവരം അറിയിച്ചു. ചെങ്കല്‍ചൂള, ചാക്ക എന്നിവിടങ്ങളില്‍ നിന്നുമുള്ള ഫയര്‍ഫോഴ്‌സ് സംഘമെത്തിയാണ് അരമണിക്കൂറിനുള്ളില്‍ തീപ്പിടിത്തം നിയന്ത്രണവിധേയമാക്കിയത്. ആര്‍ക്കും പരിക്കുകളോ അപകടമോ ഉണ്ടായിട്ടില്ല.

തീപ്പിടിത്തത്തില്‍ ഗോഡൗണില്‍ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്ന ചെരിപ്പുകള്‍ കത്തിനശിച്ചു.

Content Highlights: the fire breaks out in Thiruvananthapuram Karamana Batta Showroom