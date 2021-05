അഞ്ജലിക്ക് ഒരു ആഗ്രഹം തന്റെ അമ്മയെ വിവാഹ വേഷത്തില്‍ സുന്ദരിയായൊരു വധുവായി കാണണം. അച്ഛന്റെയും അമ്മയുടെയും വിവാഹ ഫോട്ടോയും കാണണം. പഴയ ആല്‍ബം തപ്പി നോക്കാമെന്ന് വെച്ചാല്‍ അഞ്ജലിയുടെ അച്ഛന്‍ ഇടുക്കി കട്ടപ്പന സ്വദേശി ശിവകുമാറും അമ്മ ജയയും അങ്ങനെയൊരു വിവാഹമേ കഴിച്ചിട്ടില്ല. പ്രണയം അസ്ഥിക്ക്‌ പിടിച്ച കാലത്ത് കതിര്‍മണ്ഡപമൊരുക്കി വിവാഹം കഴിക്കാനൊന്നും ഇരുവര്‍ക്കും സാവകാശം കിട്ടിയില്ല. രജിസ്റ്റര്‍ ഓഫീല്‍ ഒരു ഒപ്പിട്ട് ഇരുവരും ജീവിതം തുടങ്ങി. ഇരുവര്‍ക്കും മൂന്ന് പെണ്‍മക്കളും ജനിച്ചു. ആ ജീവിതം കാല്‍നൂറ്റാണ്ടിലേക്ക് കാലെടുത്ത് വെച്ചപ്പോഴാണ് ഇരുവരും വധുവരന്‍മാരായി വീണ്ടും വിവാഹിതരായത്.

വിവാഹ ശേഷം ശിവകുമാറും ജയയും മക്കളോടൊപ്പം | ഫോട്ടോ അനന്തു ജയ്‌മോന്‍

ബാംഗ്ലൂര്‍ ഓക്‌സ്‌ഫോര്‍ഡ് മെഡിക്കല്‍ കോളേജിലെ വിദ്യാര്‍ത്ഥിനിയായ മൂത്ത മകള്‍ അഞ്ജലിയാണ് അമ്മയെ കല്യാണ പെണ്ണായി കാണമെന്ന ആഗ്രഹം ആദ്യം വീട്ടില്‍ അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. രണ്ടാമത്തെ മകള്‍ ആരാധനയും ഇളയ മകള്‍ അതിഥിയും ചേച്ചിയ്ക്ക് കട്ട സപ്പോര്‍ട്ടായി കൂടെ നിന്നതോടെ മക്കളുടെ ആഗ്രഹം സാധിച്ചുകൊടുക്കാന്‍ ശിവകുമാറും ജയയും തീരുമാനിച്ചു. രജിസ്റ്റര്‍ ഓഫീസില്‍ ഒപ്പിട്ടതിന്റെ 25ാം വാര്‍ഷികത്തിലാണ് പരസ്പരം വരണമാല്യം ചാര്‍ത്താന്‍ ഇരുവരും തീരുമാനിച്ചത്.

ശിവകുമാറിനും ജയയ്ക്കും മക്കള്‍ വരണമാല്യം എടുത്തു നല്‍കുന്നു |

ഫോട്ടോ: അനന്തു ജയ്‌മോന്‍

ശിവകുമാറും ജയയും | ഫോട്ടോ അനന്തു ജയ്‌മോന്‍

അങ്ങനെ അഞ്ജലിയുടെ ആഗ്രഹം പോലെ പട്ടുടുത്ത് സ്വര്‍ണാഭരണങ്ങള്‍ അണിഞ്ഞ് മുല്ലപ്പൂ ചൂടി മേക്കപ്പിട്ട് ന്യൂജെന്‍ വധുവായി അമ്മ ജയ ഒരുങ്ങി നിന്നു. അച്ഛന്‍ ശിവകുമാര്‍ കല്യാണ ചെക്കന്റെ വേഷത്തില്‍ മുണ്ടും ഷര്‍ട്ടുമണിഞ്ഞ് ഒരുങ്ങിയെത്തിയപ്പോള്‍ 25ാം വാര്‍ഷികത്തില്‍ ഇരുവര്‍ക്കും 25ന്റെ ചെറുപ്പം. മക്കള്‍ എടുത്തുകൊടുത്ത വരണമാല്യം അണിഞ്ഞു ഇരുവരും മക്കള്‍ക്ക് വേണ്ടി വീണ്ടും വിവാഹിതരായി.

ഫോട്ടോ: അനന്തു ജയ്‌മോന്‍

അമ്പലത്തില്‍ വെച്ച് ചടങ്ങുകള്‍ നടത്താനായിരുന്നു ആദ്യം തീരുമാനിച്ചതെങ്കിലും കോവിഡിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തില്‍ വീട്ടിലേക്ക് മാറ്റുകയായിരുന്നുവെന്ന് ശിവകുമാര്‍ മാതൃഭൂമി ഡോട്ട്‌കോമിനോട് പറഞ്ഞു.

വലിയ ഹാളില്‍ നാട്ടുകാരെയും സുഹൃത്തുക്കളെയും ബന്ധുക്കളെയും ഒക്കെ വിളിച്ചു നടത്താനിരുന്ന വിവാഹ സത്കാരം വീട്ടിലേക്ക് മാറ്റിയപ്പോള്‍ ആറേഴു പേരിലേക്കൊതുങ്ങി. കോവിഡ് കാലമല്ലായിരുന്നെങ്കില്‍ കല്യാണം പൊടിപൊടിച്ചേനെ.

വിവാഹ ചടങ്ങുകള്‍ ക്യാമറയില്‍ പകര്‍ത്തിയ അനന്തു ജയ്‌മോന്‍ ഫോട്ടോകള്‍ പുറത്തുവിട്ടതോടെയാണ് സംഭവം നാട്ടുകാര്‍ അറിഞ്ഞത്. കട്ടപ്പനയില്‍ ബില്‍ഡറായി ജോലി ചെയ്യുകയാണ് ശിവകുമാര്‍. സ്വന്തമായി അതിഥി ബില്‍ഡേഴ്‌സ് എന്ന സ്ഥാപനവും നടത്തുന്നുണ്ട്.

Content Highlight: The father and mother remarried for fulfill daughter wish