കരിപ്പൂര്‍: കൊറോണ ബാധ സ്ഥിരീകരിച്ച പെരിങ്ങോം സ്വദേശി നാട്ടിലെത്തിയത് കോഴിക്കോട് വിമാനത്താവളത്തിലെ ആരോഗ്യസുരക്ഷാ പരിശോധനയിലെ പഴുതുകള്‍ കാരണം

മാര്‍ച്ച് അഞ്ചിനാണ് ഇയാള്‍ ദുബായില്‍നിന്ന് സ്പൈസ് ജെറ്റിന്റെ എസ്.ജി. 54 ദുബായ്-കോഴിക്കോട് വിമാനത്തിലെത്തിയത്. ഈ സമയത്ത് വിമാനത്താവളത്തില്‍ പരിശോധന ശക്തമാക്കിയിരുന്നില്ല. പ്രത്യേക മെഡിക്കല്‍ വിഭാഗം സജ്ജമാക്കിയിരുന്നെങ്കിലും യാത്രക്കാര്‍ക്ക് നിര്‍ബന്ധിതപരിശോധന ഉണ്ടായിരുന്നില്ല.

സംശയമുള്ളവര്‍ക്ക് സ്വമേധയാ മെഡിക്കല്‍ പരിശോധനയ്ക്കു ഹാജരാകാമെന്നായിരുന്നു അധികൃതരുടെ നിലപാട്. എന്നാല്‍, ഈ സാധ്യത ഉപയോഗപ്പെടുത്താതെ കണ്ണൂര്‍ സ്വദേശി വിമാനത്താവളത്തില്‍നിന്നു പുറത്തുകടന്നു.

Content Highlights: The corona patient from Kannur exited, taking advantage of the loopholes in the airport