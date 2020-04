തൃശ്ശൂര്‍: തൃശ്ശൂര്‍ പൂരം ഒരു ആനയെ ഉപയോഗിച്ച് നടത്താന്‍ അനുമതി നല്‍കണമെന്ന പാറമേക്കാവ് ദേവസ്വത്തിന്റെ ആവശ്യം ജില്ലാ കളക്ടര്‍ തള്ളി. അഞ്ച് ആളുകളെ മാത്രം ഉപയോഗിച്ച് ഒരാനപ്പുറത്ത് പൂരം നടത്തണമെന്ന ആവശ്യമാണ് തള്ളിയത്. ക്ഷേത്രത്തിലെ താന്ത്രിക ചടങ്ങുകള്‍ മാത്രമായി ചുരുക്കി പൂരം നടത്താനായിരുന്നു നേരത്തെയുള്ള തീരുമാനം.

ഒരാനയെ ഉപയോഗിച്ച് പൂരം നടത്താന്‍ അനുമതി നല്‍കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള കത്ത് ലഭിച്ചിട്ടില്ല. എന്നാല്‍ ലഭിച്ചാലും അനുമതി നല്‍കാനാവില്ലെന്ന് കളക്ടര്‍ പറഞ്ഞു. ഇക്കാര്യത്തില്‍ നേരത്തെ തന്നെ തീരുമാനം എടുത്തിരുന്നതായും അതില്‍ മാറ്റംവരുത്താനാവില്ലെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.

അഞ്ചാളുകളെ മാത്രം പങ്കെടുപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ആനപ്പുറത്ത് പൂരദിനത്തില്‍ എഴുന്നള്ളിപ്പ് നടത്താന്‍ അനുമതി നല്‍കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ടാണ് പാറമേക്കാവ് ദേവസ്വം അപേക്ഷ നല്‍കിയത്. നിയന്ത്രണങ്ങള്‍ പാലിച്ച് എഴുന്നള്ളിപ്പ് നടത്താമെന്നും അവര്‍ ഉറപ്പു നല്‍കി.

പൂരം പൂര്‍ണമായി ഒഴിവാക്കാന്‍ മന്ത്രിതലത്തില്‍ ദേവസ്വം ഭാരവാഹികളുമായി നടത്തിയ ചര്‍ച്ചയില്‍ നേരത്തെ തീരുമാനമായിരുന്നു. എന്നാല്‍ തിരുവമ്പാടി, പാറമേക്കാവ് ദേവസ്വങ്ങളുടെ ക്ഷേത്രത്തില്‍ കൊടിയേറ്റ് നടത്താന്‍ സര്‍ക്കാര്‍ അനുമതി നല്‍കി. അഞ്ച് ആളുകളെ മാത്രം പങ്കെടുപ്പിച്ചായിരുന്നു ക്ഷേത്രത്തിനകത്ത് കൊടിയേറ്റ് നടന്നത്. തുടര്‍ന്നാണ് പുതിയ ആവശ്യവുമായി പാറമേക്കാവ് കളക്ടറെ സമീപിച്ചത്.

