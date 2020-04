തിരുവനന്തപുരം: നന്മവറ്റാത്ത കേരളത്തിന്റെ നേര്‍ക്കാഴ്ചയാവുകയാണ് കോവിഡ് 19 പ്രതിരോധ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ക്കായി നാടിന്റെ നാനാഭാഗത്ത് നിന്ന് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ദുരിതാശ്വാസ നിധിയിലേക്ക് ഒഴുകിയെത്തുന്ന സംഭാവനകള്‍. തങ്ങളാല്‍ കഴിയുന്ന സഹായവുമായി കേരളത്തിന്റെ കൈപിടിക്കാന്‍ പ്രായഭേദമില്ലാതെയാണ് ജനം അണിനിരക്കുന്നത്. അവരില്‍ ചിലരെ മുഖ്യമന്ത്രി തന്നെ തന്റെ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിലൂടെ പരിചയപ്പെടുത്തി.

പലരും നല്‍കിയ സമ്മാനത്തുകകള്‍ കൂട്ടിവെച്ച് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ദുരിതാശ്വാസ നിധിയിലേക്ക് നല്‍കിയ ഡാനിഷ് എന്ന കുട്ടി ഫുട്‌ബോള്‍ താരവും കൊല്ലത്തെ കശുവണ്ടിത്തൊഴിലാളിയായ ലളിതമ്മയും രാജസ്ഥാന്‍ സ്വദേശിയായ അതിഥി തൊഴിലാളി ദേശ്‌രാജും അവരില്‍ ചിലര്‍ മാത്രം.

അണ്ടര്‍ ടെന്‍ ഫുട്‌ബോള്‍ മത്സരത്തില്‍ സീറോ ആങ്കിളില്‍ ഗോളടിച്ച് കേരളത്തിന്റെ കുട്ടിത്താരമായി മാറിയ ഡാനിഷ് 31,500 രൂപയാണ് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ദുരിതാശ്വാസ നിധിയിലേക്ക് സംഭാവന നല്‍കിയത്. പലരും നല്കിയ സമ്മാനത്തുകയും മറ്റും കൂട്ടിവെച്ചുണ്ടാക്കിയ തന്റെ കൊച്ചുസമ്പാദ്യം. മുതിര്‍ന്നവര്‍ക്കുപോലും മാതൃകയാക്കാവുന്ന പ്രവൃത്തി ചെയ്ത ഡാനിഷിനെ കൊച്ചുമിടുക്കനെന്നാണ് മുഖ്യമന്ത്രി പത്രസമ്മേളനത്തില്‍ വിശേഷിപ്പിച്ചത്.

മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ദുരിതാശ്വാസ നിധിയിലേക്ക് തന്റെ കൈയിലുള്ള കുറച്ചുപണം എങ്ങനെ കൈമാറുമെന്ന് ആലോചിച്ച ലളിതമ്മ ഒടുവില്‍ പോലീസിന്റെ സഹായത്തോടെയാണ് തുക കൈമാറിയത്. പട്രോളിങ്ങിനിറങ്ങിയ പോലീസ് വണ്ടി തടഞ്ഞുനിര്‍ത്തി 'സാറേ, എനിക്ക് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ സഹായനിധിയിലേക്ക് സംഭാവന നല്‍കണം' എന്നുപറഞ്ഞ് പോലീസിന്റെ കൈവശം 5101 രൂപ അവര്‍ ഏല്‍പ്പിക്കുകയായിരുന്നു. ആ പണം സി.ഐ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ദുരിതാശ്വാസ നിധിയിലേക്ക് കൈമാറിയതായി മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു.

അതിഥിതൊഴിലാളിയായ തന്നോട് കേരളം കാണിച്ച സ്‌നേഹാദരങ്ങള്‍ക്കുള്ള സന്തോഷം രാജസ്ഥാന്‍ സ്വദേശിയായ ദേശ് രാജ് പ്രകടിപ്പിച്ചതും സഹായത്തിന്റെ രൂപത്തില്‍ തന്നെ. കോഴിക്കോട് ജില്ലയില്‍ കഴിയുന്ന ദേശ് രാജ് സമൂഹ അടുക്കളയ്ക്കും, 550 കുടുംബങ്ങള്‍ക്കും നൂറോളം അതിഥി തൊഴിലാളികള്‍ക്കും പച്ചക്കറി കിറ്റും ഭക്ഷ്യവലസ്തുക്കളും കൈമാറി. മൂന്നുദിവസത്തോളം ഉപയോഗിക്കാനുള്ള പച്ചക്കറിയാണ് സമൂഹ അടുക്കളിയിലേക്ക് ദേശ് രാജ് വാങ്ങിക്കൊടുത്തത്.

ഗ്രാനൈറ്റ് കച്ചവടക്കാരനായ ദേശ് രാജ് തന്റെ സമ്പത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗം ഇതിനായി നീക്കിവെക്കുകയായിരുന്നു. കേരളം തന്നോടുകാണിച്ച സ്‌നേഹത്തിനുള്ള തീരെ ചെറുതല്ലാത്ത ഈ നന്ദിപ്രകടനത്തെ ഹൃദയസ്പൃക്കായ അനുഭവമെന്നാണ് മുഖ്യമന്ത്രി വിശേഷിപ്പിച്ചത്.

