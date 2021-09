കൊച്ചി: കന്യാസ്ത്രീയെ ഗർഭിണിയാക്കിയ വൈദികന്റെ അവിഹിത ഗർഭത്തിന്റെ ഉത്തരവാദിത്വം ഏറ്റെടുത്താണ് മോൺസൻ ജോസഫിന്റെ തട്ടിപ്പിന്റെ തുടക്കമെന്ന് ജോമോൻ പുത്തൻപുരക്കൽ.

ഈ വൈദികൻ പിന്നീട് വിദേശത്തുപോയതിന് ശേഷം മോൺസന് നൽകിയ തുക കൊണ്ടാണ് തട്ടിപ്പുകൾക്ക് തുടക്കം കുറിക്കുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം ആരോപിക്കുന്നു.

ചേർത്തലയിൽ ഒരു വൈദികൻ കന്യാസ്ത്രീയെ ഗർഭിണിയാക്കി. ഈ സംഭവം പുറം ലോകം അറിയാതെ മോൺസൻ മാവുങ്കൽ വൈദികന്റെ മാനം രക്ഷിച്ച് ഗർഭത്തിന്റെ ഉത്തരവാദിത്തം ഏറ്റെടുക്കുകയായിരുന്നു. ഈ കന്യാസ്ത്രീയെ മോൺസൻ സ്നേഹിച്ചാണ് വിവാഹം ചെയ്തതെന്ന് വരുത്തി തീർക്കുകയായിരുന്നു. പിന്നീട് കന്യാസ്ത്രീയെ ഗർഭിണയാക്കിയ വൈദികൻ വിദേശത്തു പോവുകയും കോടികൾ ഉണ്ടാക്കിയതിന് ശേഷം അതിലൊരു നല്ല തുക മോൺസന് നൽകുകയുമായിരുന്നു. തുടർന്നാണ് ഒരു ഗതിയും ഇല്ലാത്ത മോൻസന് നല്ല സാമ്പത്തിക പശ്ചാത്തലം കിട്ടിയത്. ഇവിടെ നിന്നായിരുന്നു മോൺസന്റെ തട്ടിപ്പുകൾക്ക് തുടക്കം കുറിച്ചത്.

യേശുവിനെ ഒറ്റികൊടുത്തതിന് യൂദാസിന് കിട്ടിയ മുപ്പത് വെള്ളിക്കാശിൽ ഒറിജിനലായ രണ്ട് നാണയം തന്റെ കൈയ്യിലുണ്ടെന്ന് പ്രചരിപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്ന മോൺസന് ഒരു കഥയുണ്ടാക്കാൻ അധികം സമയം വേണ്ടന്ന് ഡോക്ടറേറ്റ് എടുത്ത തട്ടിപ്പുക്കാരനാണെന്ന് തെളിയിച്ച ആളാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് അവിഹിത ഗർഭത്തിന് ഉത്തരവാദിയായ ഒരു വൈദികനെ രക്ഷിച്ചെടുത്ത മോൺസനെ പുകഴ്ത്തി കഴിഞ്ഞ വർഷം നസ്രാണി ദീപിക സൺഡേ സപ്ലിമെന്റ് ഇറക്കിയതെന്നും ജോമോൻ പുത്തൻപുരക്കൽ ആരോപിക്കുന്നു.

