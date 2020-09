ന്യൂഡല്‍ഹി: പുതിയ തൊഴില്‍ നിയമങ്ങള്‍ക്ക് എതിരേ പ്രതിപക്ഷം ശക്തമായ പ്രക്ഷോഭം നടത്തുമെന്ന് എളമരം കരീം എം പി. പ്രതിപക്ഷം സഭ ബഹിഷ്‌കരിച്ച സാഹചര്യത്തില്‍ തൊഴില്‍ നിയമങ്ങള്‍ പരിഗണിക്കുന്നത് മാറ്റിവെക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് പ്രതിപക്ഷ പാര്‍ട്ടി നേതാക്കള്‍ രാജ്യസഭാധ്യക്ഷന് കത്ത് നല്‍കിയിരുന്നു. എന്നാല്‍ ബില്ല് ന പാസാക്കിയതോടെ രാജ്യത്ത് തൊഴില്‍ സ്ഥിരത നഷ്ടപ്പെടുമെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

തൊഴില്‍കോഡ് പാസാക്കുന്നത് തൊഴിലാളി താത്പര്യത്തിന് എതിരാണ്. ഇത് ഭാവിയില്‍ ഇന്ത്യയിലെ തൊഴിലാളികള്‍ യോജിച്ച് നടത്തുന്ന പ്രക്ഷോഭങ്ങള്‍ക്ക് ആവേശം നല്‍കും. ഇപ്പോള്‍ നടന്നുവരുന്ന കര്‍ഷക സമരങ്ങള്‍ക്കും ആവേശം നല്‍കുമെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

ദേശീയ പണിമുടക്കുകള്‍ ഉള്‍പ്പെടെയുള്ള സമരപരിപാടികളിലേക്ക് പോകാന്‍ ദേശീയ ട്രേഡ് യൂണിയനുകള്‍ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഈ നിയമങ്ങള്‍ അംഗീകരിക്കാന്‍ സാധിക്കില്ലെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

Content Highlights: The agitation against the labour codes will be intensified says Elamaram Kareem