കൊച്ചി: സ്വര്‍ണ്ണക്കടത്ത് കേസില്‍ പിടിയിലായ പ്രതികളെ വൈദ്യ പരിശോധനക്ക് ശേഷം സാമ്പത്തിക കുറ്റകൃത്യങ്ങള്‍ക്കായുള്ള കൊച്ചിയിലെ കോടതിയില്‍ ഹാജരാക്കി. കേസില്‍ ആദ്യം അറസ്റ്റിലായ സരിത്ത്, ഇന്ന് കസ്റ്റംസിന്റെ അറസ്റ്റിലായ മറ്റ് മൂന്ന് പ്രതികളെയുമാണ് കോടതിയില്‍ ഹാജരാക്കിയത്.

സ്വര്‍ണക്കടത്ത് കേസില്‍ കസ്റ്റംസ് പിടിയിലായ മൂവാറ്റുപുഴ സ്വദേശി ജലാല്‍, മലപ്പുറം സ്വദേശികളായ മുഹമ്മദ് ഷാഫി, അംജത്ത് അലി എന്നിവരുടെ അറസ്റ്റ് രേഖപ്പെടുത്തിയതിന് പിന്നാലെയാണ് ഇവരെ വൈദ്യ പരിശോധനക്ക് ഹാജരാക്കിയത്.

എറണാകുളം ജില്ലാ ജനറല്‍ ആശുപത്രിയില്‍ ഉച്ചയോടെയാണ് പ്രതികളെ വൈദ്യ പരിശോധനക്കായി എത്തിച്ചത്. ഇതിന് ശേഷം ഇവരെ രണ്ട് മണിയോടെ സാമ്പത്തിക കുറ്റകൃത്യങ്ങള്‍ക്കുള്ള കോടതിയില്‍ ഹാജരാക്കുകയായിരുന്നു.

ഇന്ന് കസ്റ്റംസിന്റെ അറസ്റ്റിലായ പ്രതികള്‍ക്ക് സ്വര്‍ണക്കടത്തില്‍ വലിയ നിക്ഷേപം നടത്തിയിരുന്നവരാണെന്നാണ് കസ്റ്റംസ് വ്യക്തമാക്കുന്നത്. അറസ്റ്റിലായ പ്രതികള്‍ക്ക് കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിര്‍ണായക പങ്കാണ് ഉള്ളതെന്നും കൂടുതല്‍ അറസ്റ്റുകള്‍ക്ക് സാധ്യതയുണ്ടെന്നുമാണ് കസ്റ്റംസ് വിഭാഗം നല്‍കുന്ന സൂചന.

അതേസമയം കോവിഡ് പശ്ചാത്തലത്തില്‍ കനത്ത സുരക്ഷയൊരുക്കി കൊണ്ടാണ് പ്രതികളെ വൈദ്യ പരിശോധനക്കും ശേഷം കോടതിയിലും ഹാജരാക്കിയത്.

