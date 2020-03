ചാരുംമൂട്(ആലപ്പുഴ): ''കൊറോണ സംശയമുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് അവന്റെ മൃതദേഹം സംസ്‌കരിക്കാതെ അവര്‍ തടഞ്ഞുവെച്ചു. ഇപ്പോള്‍ നാലുദിവസം കഴിഞ്ഞു. ഞങ്ങളുമായി സഹകരിച്ചവരും അടുത്തിടപഴികയവരുമൊക്കെ വല്ലാത്ത പേടിയിലാണ്. കൊറോണ സംശയമുണ്ടെങ്കില്‍ പരിശോധന നടത്തി എളുപ്പം ഫലം അറിയിക്കാമായിരുന്നു. ഇത്രയും വൈകിപ്പിച്ചതിന് ഒരു ന്യായീകരണവും പറയാനില്ല.''

ആലപ്പുഴ നൂറനാട്ടെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയില്‍ മരിച്ച അടൂരിലെ 45 വയസ്സുകാരന്റെ സഹോദരീ ഭര്‍ത്താവിന്റെ വാക്കുകളില്‍ വേദനയും അമര്‍ഷവും ഒരുപോലെ കേള്‍ക്കാം. കൊറോണ സംശയിച്ച് ശവസംസ്‌കാരം തടഞ്ഞവര്‍ മൃതദേഹം എടുത്തവര്‍ക്കും അതുമായി ഇടപഴകിയവര്‍ക്കും സുരക്ഷാ മുന്‍കരുതല്‍ നല്‍കിയില്ലെന്ന വിമര്‍ശവും അദ്ദേഹം ഉന്നയിക്കുന്നു. 19-ന് രാത്രിയാണ് നൂറനാട്ടെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയില്‍ 45 വയസ്സുകാരനെ പ്രവേശിപ്പിച്ചത്. നെഞ്ചുവേദനയും വിമ്മിട്ടവും വന്നതോടെയാണ് ആശുപത്രിയില്‍ കൊണ്ടുപോയത്. അവിടെയെത്തിയപ്പോള്‍ മരിച്ചു. ചുമയും പനിയുമുണ്ടെന്ന് ബന്ധുക്കളില്‍ ആരോ പറഞ്ഞതോടെ ഡോക്ടര്‍ കൊറോണയാണെന്ന് സംശയം പ്രകടിപ്പിച്ചു. വിവരം ജില്ലാ മെഡിക്കല്‍ ഓഫീസര്‍ക്ക് കൈമാറി.

ഇതോടെ മൃതദേഹം സംസ്‌കരിക്കാന്‍ വിട്ടുകൊടുക്കാന്‍ അവര്‍ തയ്യാറായില്ല. പോസ്റ്റുമോര്‍ട്ടം വേണമെന്നായി അവര്‍. മരിച്ചയാള്‍ കൊറോണ ബാധിതരുമായി ഇടപഴകിയില്ലെന്ന് ആരോഗ്യപ്രവര്‍ത്തകര്‍ പരിശോധിച്ച് ഉറപ്പാക്കുകയുംചെയ്തു. ഒടുവില്‍ ഫൊറന്‍സിക് വിദഗ്ധരുമായി ആലോചിച്ചശേഷം പോസ്റ്റുമോര്‍ട്ടം വേണ്ടെന്നും സ്രവ പരിശോധന മതിയെന്നും തീരുമാനിച്ചു. അപ്പോഴേക്കും രണ്ടുദിവസം പിന്നിട്ടു. മൂന്നാംദിവസം ഞായറാഴ്ച സ്രവം പരിശോധനയ്‌ക്കെടുത്തു. തിങ്കളാഴ്ച വൈകിയും ഫലം ലഭിച്ചിട്ടില്ല. മൃതദേഹം ഇപ്പോള്‍ മറ്റൊരു സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിലാണ്.

Content highlight: Test results not received; The body cannot be buried