കൊറോണയും ലോക്ഡൗണും കേരളത്തിലെ ആതുരസേവന മേഖലയെ പ്രതികൂലമായി ബാധിച്ചിരിക്കുകയാണ്. രോഗികള്‍ക്കും തുടര്‍ചികിത്സ ആവശ്യമായവര്‍ക്കും കൊറോണ ഭീതി മൂലം ആശുപത്രിയില്‍ പോകാന്‍ സാധിക്കുന്നില്ല. കൊറോണവ്യാപനം ഭയപ്പെടുന്ന സാഹചര്യത്തില്‍ കൂടുതല്‍ പേര്‍ ആശുപത്രികളില്‍ എത്തുന്നത് ഡോക്ടരുടെയും മറ്റ് ജീവക്കാരുടെയും സുരക്ഷയെ പ്രതികൂലമായി ബാധിക്കാനും ഇടയുണ്ട്. ഈ പ്രതിസന്ധിയെ മറികടക്കാനായി, ലോകോത്തര ടെലിമെഡിസിന്‍ സേവനദാതാവായ ട്രോവാ ടെക്‌നോളജീസുമായി ചേര്‍ന്ന് അത്യാധുനികമായ ടെലി മെഡിസിന്‍ സംവിധാനം ലഭ്യമാക്കുകയാണ് 'മാതൃഭൂമി'. കേരളത്തിലെ എല്ലാ ആശുപത്രികള്‍ക്കും ക്ലിനിക്കുകള്‍ക്കും ഡോക്ടര്‍മാര്‍ക്കും രോഗികള്‍ക്കും ഈ സൗകര്യം പ്രയോജനപ്പെടുത്താവുന്നതാണ്.

രോഗികള്‍ക്ക് ആശുപത്രിയുടെ വെബ്‌സൈറ്റ് സന്ദര്‍ശിച്ച്, ഓണ്‍ലൈനായി ആശുപത്രിയുടെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടില്‍ പണമടച്ച് അപ്പോയ്ന്റ്‌മെന്റ് ബുക്ക് ചെയ്യാം. ഹോസ്പിറ്റല്‍ കോര്‍ഡിനേറ്റര്‍ക്ക് ടെലിമെഡിസിന്‍ സംവിധാനത്തിലൂടെ ഈ ബുക്കിംഗുകള്‍ ഡോക്ടര്‍മാര്‍ക്ക് ഷെഡ്യൂള്‍ ചെയ്യാം. കണ്‍സള്‍ട്ടേഷന്‍ നടത്താനുള്ള വെബ് ലിങ്കും മറ്റ് അറിയിപ്പുകളും ഡോക്ടര്‍മാര്‍ക്കും രോഗികള്‍ക്കും ഓട്ടോമാറ്റാക്കായി ലഭിക്കുന്നതാണ്. പ്രൈവറ്റ് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്ന ഡോക്ടര്‍മാര്‍ക്കും ഇത്തരത്തില്‍ കണ്‍സള്‍ട്ടേഷന്‍ ഷെഡ്യൂള്‍ ചെയ്യാവുന്നതാണ്.

ആശുപത്രികള്‍ക്കും ഡോക്ടര്‍മാര്‍ക്കും രോഗികള്‍ക്കും വളരെ എളുപ്പത്തില്‍ ഉപയോഗിക്കാവുന്ന ഇന്റര്‍നെറ്റ് പ്ലാറ്റ്‌ഫോമാണ് ഇതിനായി മാതൃഭൂമി ഒരുക്കിയിട്ടുള്ളത്. ഇന്റര്‍നെറ്റ് കണക്ഷനുള്ള ലാപ്‌ടോപ്, ഡെസ്‌ക് ടോപ്, ടാബ്‌ലെറ്റ്, സ്മാര്‍ട്ട് ഫോണ്‍ ഇവയില്‍ ഏതെങ്കിലും ഒന്നുപയോഗിച്ച് ഒരു വെബ് ലിങ്കിലൂടെ വളരെ എളുപ്പത്തില്‍ ടെലി കണ്‍സള്‍ട്ടിംഗ് നടത്താന്‍ കഴിയും. ഇതിലൂടെ ലാബ് റിപ്പോര്‍ട്ടുകളും ഉയര്‍ന്ന റെസല്യൂഷനിലുള്ള എം.ആര്‍.ഐ, സി.ടി, അള്‍ട്രാസൗണ്ട്, എക്‌സ്‌റേ തുടങ്ങിയ ഡൈകോം (DICOM) ഫയലുകളും ഷെയര്‍ ചെയ്യാം. വീഡിയോ കോളിലൂടെ ഡോക്ടര്‍മാര്‍ക്ക് കണ്‍സള്‍ട്ടേഷന്‍ നടത്താം. ഡിജിറ്റല്‍ പ്രിസ്‌ക്രിപ്ഷനുകള്‍ നല്‍കാം. ആവശ്യമെങ്കില്‍ ഗ്രൂപ്പ് കോളിലൂടെ രണ്ട് ഡോക്ടര്‍മാക്കും രോഗിക്കും ഒരു ബന്ധുവിനും തമ്മില്‍ സംസാരിക്കാനാകും. ട്യൂമര്‍ ബോര്‍ഡ് ചര്‍ച്ചകള്‍ക്കായി കൂടുതല്‍ ഡോക്ടര്‍മാരെ ഉള്‍പ്പെടുത്തുവാനും സാധിക്കും.

ഉയര്‍ന്ന സുരക്ഷാമാനദണ്ഡങ്ങള്‍ പാലിക്കുന്ന ടെലിമെഡിസിന്‍ സംവിധാനമാണ് മാതൃഭൂമി ഒരുക്കിയിട്ടുള്ളത്. ടെലി കണ്‍സള്‍ട്ടേഷന്‍ പൂര്‍ണമായും എന്‍ഡ് ടു എന്‍ഡ് എന്‍ക്രിപ്റ്റഡാണ്. രോഗികളുടെ ഡാറ്റ ആശുപത്രികള്‍ക്ക് മാത്രമേ ലഭ്യമാകുകയുള്ളൂ. ആശുപത്രികളുടെ എച്ച്.ഐ.എസ് (ഹോസ്പിറ്റല്‍ ഇന്‍ഫര്‍മേഷന്‍ സിസ്റ്റം) സംവിധാനത്തിലേക്ക് എളുപ്പത്തില്‍ ഏകോപിപ്പിക്കുവാന്‍ കഴിയുന്ന സംവിധാനമാണിത്.

ടെലി കണ്‍സള്‍ട്ടിംഗ് കൂടാതെ അത്യാധുനിക ടെലി മോനിറ്ററിംഗ് സംവിധാനവും ആവശ്യമെങ്കില്‍ ആശുപത്രികള്‍ക്ക് പ്രയോജനപ്പെടുത്താം. ടെലി മോനിറ്ററിംഗ് വഴി ഐസിയുവിലുള്ള രോഗികളെ ഡോക്ടര്‍മാര്‍ക്ക് ആശുപത്രിയില്‍ വരാതെ തന്നെ നിരീക്ഷിക്കുവാനും ആവശ്യമായ നിര്‍ദേശങ്ങള്‍ നല്‍കാനും സാധിക്കും. വീടുകളിലുള്ള കിടപ്പുരോഗികള്‍ക്കു വേണ്ടിയും ടെലി മോനിറ്ററിംഗ് പ്രയോജനപ്പെടുത്താം.

ഡോക്ടര്‍മാരുടെ വിലപ്പെട്ട സമയം ഏറ്റവും മികച്ച രീതിയില്‍ പ്രയോജനപ്പെടുത്താവുന്ന സംവിധാനമാണിത്. ലോക്ഡൗണിനു ശേഷവും ടെലിമെഡിസിന്‍ സേവനങ്ങള്‍ ആശുപത്രികള്‍ക്കും രോഗികള്‍ക്കും ഒരുപോലെ ഗുണകരമാണ്. കണ്‍സള്‍ട്ടേഷന്‍ ഓണ്‍ലൈനിലൂടെ ആകുമ്പോള്‍ ഇരുകൂട്ടര്‍ക്കും ധാരാളം സമയം ലാഭിക്കാനാകും.

ഡിസ്ചാര്‍ജിനു ശേഷമുള്ള ഫോളോഅപ് കണ്‍സള്‍ട്ടേഷനു വേണ്ടിയും ഈ സംവിധാനം പ്രയോജനപ്പെടുത്താം. ശസ്ത്രക്രിയ കഴിഞ്ഞവര്‍ക്കും ഗുരുതരമായ രോഗം പിടിപെട്ടവര്‍ക്കും ടെലി കണ്‍സള്‍ട്ടിംഗ് കെയറോടു കൂടിയ ഹോംകെയര്‍, പാലിയേറ്റീവ് കെയര്‍, സ്പീച്ച് തെറപ്പി, ഓട്ടിസം പോലെ സവിശേഷ പരിചരണം ആവശ്യപ്പെടുന്ന രോഗങ്ങള്‍ എന്നിവയിലും ടെലിമെഡിസിന്‍ ഫലപ്രദമായി ഉപയോഗപ്പെടുത്താം. മാനസീകാരോഗ്യ വിഭാഗത്തിലെ ചികിത്സകള്‍ക്കായി ആശുപത്രിയില്‍ വരാന്‍ വിമുഖതയുള്ളവര്‍ക്ക് ടെലിമെഡിസിന്‍ സംവിധാനം ഏറെ ഗുണകരമാണ്.

ടെലിമെഡിസിന്‍ സംവിധാനത്തിലൂടെ ആശുപത്രികള്‍ക്ക് തങ്ങളുടെ സേവനങ്ങള്‍ റിമോട്ട് ക്ലിനിക്ക് വഴി വിദൂര സ്ഥലങ്ങളിലും ഗ്രാമപ്രദേശങ്ങളിലും എത്തിക്കാനാകും. നെറ്റ് വര്‍ക്ക് ഹോസ്പിറ്റലുകള്‍ തമ്മില്‍ ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ആമ്പുലേറ്ററി കെയര്‍ കൂടുതല്‍ കാര്യക്ഷമമാക്കാന്‍ കഴിയും. വിദേശത്തു നിന്നുള്ള രോഗികള്‍ക്ക്, ആശുപത്രിയില്‍ എത്തുന്നതിന് മുമ്പുള്ള കണ്‍സള്‍ട്ടേഷനും ഡിസ്ചാര്‍ജിനു ശേഷമുള്ള ഫോളോഅപ്പുകളും ഇതിലൂടെ നല്‍കാം.

മാതൃഭൂമിയുടെ ടെലിമെഡിസിന്‍ സേവനം പ്രയോജനപ്പെടുത്താന്‍ താല്‍പര്യമുള്ള ആശുപത്രികളും ക്ലിനിക്കുകളും ഡോക്ടര്‍മാരും താഴെക്കൊടുത്തിട്ടുള്ള നമ്പറുകളില്‍ ബന്ധപ്പെടുക. നമ്പറുകള്‍: 89074 31814, 95673 45670, 99474 51471

Content Highlights: Telemedicine facility for doctors and hospitals in Kerala- Mathrubhumi initiative