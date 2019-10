ന്യൂഡല്‍ഹി: ടെക്‌നോപാര്‍ക്കിന്റെ മൂന്നാംഘട്ട വികസനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നിര്‍മാണ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ പരിസ്ഥിതി അനുമതിയോടെ മാത്രമേ നടത്താവൂ എന്ന് ദേശീയ ഹരിത ട്രൈബ്യൂണല്‍. യഥാര്‍ത്ഥ വസ്തുത മറച്ചുവച്ചാണ് നിര്‍മ്മാണ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ക്ക് പരിസ്ഥിതി അനുമതി ലഭിച്ചതെന്ന ഹര്‍ജി പരിഗണിച്ച ട്രൈബ്യൂണലിന്റെ പ്രിന്‍സിപ്പല്‍ ബെഞ്ചാണ് ഇക്കാര്യം നിര്‍ദേശിച്ചത്. നിര്‍മ്മാണ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ക്ക് എതിരെ പരിസ്ഥിതി സംഘടനയായ എന്‍വിയോണ്‍മെന്റല്‍ പ്രൊട്ടക്ഷന്‍ ആന്‍ഡ് റിസര്‍ച്ച് കൗണ്‍സില്‍ നല്‍കിയ ഹര്‍ജിയില്‍ ഈ ഘട്ടത്തില്‍ പ്രത്യേക ഉത്തരവുകള്‍ നല്‍കേണ്ട സാഹചര്യം ഇല്ലെന്ന് ജസ്റ്റിസ് എ.കെ.ഗോയല്‍ അധ്യക്ഷനായ ബെഞ്ച് വ്യക്തമാക്കി.

ടെക്നോപാര്‍ക്കിന്റെ ഭാഗമായ പ്രത്യേക സാമ്പത്തിക മേഖലയ്ക്ക് പുറത്തുള്ള 3,49,000 ചതുരശ്ര മീറ്ററില്‍ ഡ്രാഗന്‍സ്റ്റോണ്‍ റീയാലിറ്റി പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ് എന്ന കമ്പനി നടത്തുന്ന നിര്‍മ്മാണ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ക്ക് എതിരെയായിരുന്നു ഹര്‍ജി. കാറ്റഗറി എ യില്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തി പരിസ്ഥിതി അനുമതി ലഭിക്കുന്നതിന് ആദ്യ ഘട്ടത്തില്‍ 1,33,000 ചതുരശ്ര മീറ്ററിന് മാത്രമായിരുന്നു കമ്പനി അപേക്ഷ നല്‍കിയിരുന്നത്. മൊത്തം നിര്‍മ്മാണ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ക്ക് ഒരുമിച്ച് പരിസ്ഥിതി അനുമതി തേടിയിരുന്നുവെങ്കില്‍ കാറ്റഗറി ബി യില്‍ ഉള്‍പെടുമായിരുന്നു.

എന്‍വിയോണ്‍മെന്റല്‍ പ്രൊട്ടക്ഷന്‍ ആന്‍ഡ് റിസര്‍ച്ച് കൗണ്‍സില്‍ നല്‍കിയ ഹര്‍ജിയില്‍ ദേശിയ ഹരിത ട്രിബ്യൂണല്‍ കേന്ദ്ര, സംസ്ഥാന മലിനീകരണ ബോര്‍ഡുകളുടെ റിപ്പോര്‍ട്ട് തേടിയിരുന്നു. ഒരു ലക്ഷത്തി മുപ്പത്തിമൂവായിരം ചതുരശ്ര മീറ്ററിന് പരിസ്ഥിതി അനുമതി നല്‍കിയതായി ബോര്‍ഡ് റിപ്പോര്‍ട്ട് നല്‍കി. ബാക്കിയുള്ളവയ്ക്ക് പരിസ്ഥിതി അനുമതിക്കായുള്ള അപേക്ഷ പരിഗണനയിലാണെന്നും ബോര്‍ഡ് വ്യക്തമാക്കി.

നിര്‍മ്മാണ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളുടെ മൊത്തം പരിസ്ഥിതി ആഘാതം 18ന് ചേരുന്ന യോഗം വിലയിരുത്തുമെന്ന് സംസ്ഥാന പരിസ്ഥിതി ആഘാത നിര്‍ണ്ണയ അതോറിറ്റിയും ദേശിയ ഹരിത ട്രിബ്യൂണലിനെ അറിയിച്ചു. നേരത്ത ഡ്രാഗന്‍സ്റ്റോണ്‍ റിയാലിറ്റി പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡിന്റെ മുഴുവന്‍ നിര്‍മ്മാണ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളും ദേശിയ ഹരിത ട്രിബ്യൂണല്‍ സ്റ്റേ ചെയ്തിരുന്നു. എന്നാല്‍ പുതിയ ഉത്തരവോടെ ആദ്യ ഘട്ടത്തില്‍ 1,33,000 ചതുരശ്ര മീറ്ററില്‍ നിര്‍മ്മാണ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളായി കമ്പനിക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാം.

