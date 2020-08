ചെന്നൈ: കരിപ്പൂരില്‍ വെള്ളിയാഴ്ചയുണ്ടായ വിമാന അപകടം വിമാനത്തിന്റെ സാങ്കേതിക തകരാറു മൂലമായിരിക്കാനിടയില്ലെന്ന് സൂചന. സങ്കേതിക തകരാറുണ്ടെങ്കില്‍ ഈ വിവരം പൈലറ്റ് വിമാനത്താവളത്തിലെ കണ്‍ട്രോള്‍ ടവറിനെ അറിയിച്ചിരിക്കും. അടിയന്തര ഘട്ടങ്ങളില്‍ അയക്കുന്ന എസ്.ഒ.എസ്.(സേവ് ഔര്‍ സോള്‍സ്) സന്ദേശം പൈലറ്റിന്റെ ഭാഗത്തുനിന്ന് ഉണ്ടായിട്ടില്ലെന്നാണറിയുന്നത്.

സുരക്ഷിതമായി ഇറങ്ങാനാവും എന്ന കണക്കുകൂട്ടലിലായിരിക്കാം പൈലറ്റ് റണ്‍വേയിലേക്ക് വിമാനം കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ടാവുകയെന്ന് എയര്‍പോര്‍ട്ട് അതോറിറ്റി ഒഫ് ഇന്ത്യയില്‍നിന്ന് വിരമിച്ച ഒരു സീനിയര്‍ ഓഫീസര്‍ മാതൃഭൂമി ഡോട്ട് കോമിനോട് പറഞ്ഞു. ''അടിയന്തരമായി വിമാനം ഇറക്കിയതിന്റെ സൂചനകളോ ലക്ഷണങ്ങളോ ഒന്നും ലഭ്യമല്ല. ഇറക്കുന്നതിനുള്ള അനുമതി ലഭിച്ചതിനു ശേഷം സാധാരണ ലാന്റിങ്ങിനു തന്നെയാണ് പൈലറ്റ് തയ്യാറെടുത്തത് എന്നാണറിയുന്നത്.'' പേരു വെളിപ്പെടുത്താന്‍ ആഗ്രഹമില്ലാത്ത ഈ ഓഫീസര്‍ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

എയര്‍ ഇന്ത്യയുടെ മെക്കാനിക്കല്‍ വിഭഗത്തില്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന ഒരു സീനിയര്‍ എഞ്ചിനീയറും ഇതേ വിലയിരുത്തലാണ് നടത്തുന്നത്. എയര്‍ ഇന്ത്യ എക്സ്പ്രസിലെ ഒരു സീനിയര്‍ പൈലറ്റും ഈ വിലയിരുത്തലിനോട് യോജിച്ചു. എമര്‍ജന്‍സി ലാന്റിങ് നടന്നതിന്റെ പ്രത്യക്ഷ സൂചനകളൊന്നും തന്നെയില്ലെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. വിമാനത്തിലെ ഇന്ധനം ചോര്‍ത്തിക്കളഞ്ഞിരിക്കാനിടയുണ്ടെന്ന റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍ ഊഹാപോഹം മാത്രമാണെന്നും അതിനുള്ള സാദ്ധ്യതയില്ലെന്നും ഈ സീനിയര്‍ പൈലറ്റ് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

ദീര്‍ഘദൂര യാത്രാവിമാനമായതിനാല്‍ കരിപ്പൂരിലെത്തുമ്പോള്‍ തന്നെ ഇന്ധനത്തില്‍ ഗണ്യമായ കുറവു വന്നിട്ടുണ്ടാവും. ഇന്ധനം ചോര്‍ത്തിക്കളയുന്നതുപോലുള്ള സംഭവമുണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കില്‍ വിമാനത്താവളത്തിലെ കണ്‍ട്രോള്‍ ടവറില്‍ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സന്ദേശങ്ങള്‍ പൈലറ്റിന്റെ ഭാഗത്തുനിന്ന് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. അങ്ങിനെയാണെങ്കില്‍ അഗ്നിശമനസേന വിഭാഗമടക്കമുള്ള സംവിധാനങ്ങള്‍ സുരക്ഷാ നടപടികള്‍ക്കായി വിമാനത്താവളത്തില്‍ വിന്യസിക്കപ്പെടും. ഇത്തരം സംഭവങ്ങളൊന്നും തന്നെ ഇതുവരെ റിപ്പോര്‍ട്ടു ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടില്ല.

രണ്ടറ്റത്തുനിന്നും ഇറങ്ങാവുന്ന രീതിയിലാണ് മിക്കവാറും എല്ലാ റണ്‍വേകളുടെയും രൂപകല്‍പന. കരിപ്പൂര്‍ വിമാനത്താവളത്തിലെ റണ്‍വേയിലും വിമാനങ്ങള്‍ക്ക് രണ്ടറ്റത്തു നിന്നുമിറങ്ങാം. ഓരോ വിമാനത്തിനും ഇറങ്ങുന്നതിനായി ഒരു ടച്ച്ഡൗണ്‍ സോണുണ്ട്. റണ്‍വേയുടെ 3,000 അടിക്കുള്ളിലാണ് ഈ മേഖല. കരിപ്പൂരില്‍ ഇന്നലെ എയര്‍ ഇന്ത്യ എക്സ്പ്രസ് ഈ മേഖലയ്ക്ക് പുറത്തായിരിക്കാം ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ടാവുകയെന്നാണ് പ്രാഥമിക നിഗമനം.

കനത്ത മഴയില്‍ വിസിബിലിറ്റി പൊടുന്നനെ കുറയുന്ന അവസ്ഥാവിശേഷം കരിപ്പൂരിലുണ്ടെന്നാണ് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കപ്പെടുന്നത്. ടച്ച്ഡൗണിനു ശേഷം വിമാനം തെന്നിയിട്ടുണ്ടാവാമെന്നും അതായിരിക്കാം ചിലപ്പോള്‍ അപകടത്തിലേക്ക് നയിച്ചിട്ടുണ്ടാവുകയെന്നും ഈ സീനിയര്‍ പൈലറ്റ് പറഞ്ഞു.

അപകടത്തിന്റെ യഥാര്‍ത്ഥ കാരണം അറിയാവുന്നത് പൈലറ്റിനും കോ പൈലറ്റിനുമായിരിക്കും. ഇവര്‍ രണ്ടു പേരും ഇപ്പോള്‍ ജീവനോടെയില്ല. അതുകൊണ്ടുതന്നെ ബ്ളാക്ക് ബോക്സിനുള്ളിലെ വിവരങ്ങളാവും അന്വേഷണത്തില്‍ നിര്‍ണ്ണായകമാവുക. വിമാനത്തിന്റെ സാങ്കേതികപരമായ വിരങ്ങള്‍ ഇതിലുണ്ടാവും. കോക്പിറ്റ് വോയ്സ് റെക്കോര്‍ഡറിലെ വിവരങ്ങളും വിമാനത്താവളത്തിലെ കണ്‍ട്രോള്‍ ടവറിലെ ആശയവിനിമയ രേഖകളും അപകടസാഹചര്യത്തിലേക്ക് വെളിച്ചം വീശും.

വിമാനത്തിന്റെ പിന്‍ഭാഗത്തായി കാര്‍ഗോയിലായിരിക്കും ബ്ളാക്ക് ബോക്സുണ്ടാവുക. കരിപ്പൂരിലെ അപകടത്തില്‍ ബ്ളാക്ക് ബോക്സിന് നാശമുണ്ടാവാനുള്ള സാദ്ധ്യതയില്ലെന്ന് എയര്‍പോര്‍ട്ട് അതോറിറ്റിയില്‍നിന്നു വിരമിച്ച സീനിയര്‍ ഓഫീസര്‍ പറഞ്ഞു. ബ്ളാക്ക് ബോക്സ് പരിശോധിക്കുന്നതിനുള്ള സംവിധാനം എയര്‍ ഇന്ത്യയ്ക്കുള്ളത് മുംബൈയിലാണ്. ഡി.ജി.സി.എ. ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ ബ്ളാക്ക് ബോക്സുമായി മുംബൈയിലേക്ക് എത്രയും പെട്ടെന്ന് പോകുമെന്നാണറിയുന്നത്. രണ്ടോ മൂന്നോ ദിവസത്തിനുള്ളില്‍ അപകട കാരണം അറിയാന്‍ കഴിയുമെന്നാണ് സൂചന.

കരിപ്പൂര്‍ വിമാനത്താവളത്തിലെ കണ്‍ട്രോള്‍ ടവറിനുള്ളില്‍നിന്നും ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സംഭാഷണങ്ങളും സന്ദേശങ്ങളുമടങ്ങുന്ന ടേപ്പുകള്‍ ഇതിനകം ഡി.ജി.സി.എ. ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ കസ്റ്റഡിയില്‍ എടുത്തിട്ടുണ്ടാവും.

വിമാനത്തിന് തീപിടിക്കാതിരുന്നത് ഭാഗ്യമെന്നാണ് കരുതേണ്ടതെന്ന് എയര്‍ ഇന്ത്യയിലെ സീനിയര്‍ പൈലറ്റ് പറഞ്ഞു. മഴയുണ്ടായിരുന്നത് ഇതിനൊരു കാരണമാവാം. വിമാനം ഇടിച്ചിറങ്ങുകയായിരുന്നില്ലെന്നതും ഒരു കാരണമാവാം. കരിപ്പൂരിലെത്തുമ്പോഴേക്കും ഇന്ധനത്തിന്റെ അളവില്‍ കാര്യമായ കുറവുണ്ടായിട്ടുണ്ടാവുമെന്നതും കണക്കിലെടുക്കേണ്ടതുണ്ട്.

വിമാനത്തിന്റെ ചിറകുകളിലാണ് ഇന്ധന സംഭരണി. സാധാരണഗതിയില്‍ വിമാനം ഇറങുമ്പോള്‍ ഓട്ടോ ബ്രേക്ക് സിസ്റ്റമാണ് പ്രവര്‍ത്തിപ്പിക്കുക എന്ന് സീനിയര്‍ പൈലറ്റ് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. വളരെ കാര്യക്ഷമമായി പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന സംവിധാനമാണിതെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. വിമാനം നിയന്ത്രിച്ചിരുന്ന പൈലറ്റ് ദീപക് സാഠേയ്ക്ക് വലിയ അനുഭവസമ്പത്തുണ്ടെന്നും നിര്‍ഭാഗ്യകരം എന്നു മാത്രമേ ഈ അപകടത്തെ വിശേഷിപ്പിക്കാനാവുകയുള്ളുവെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

കരിപ്പൂര്‍ വിമാനത്താവളത്തിലെ റണ്‍വേയുടെ അറ്റത്തുള്ള സുരക്ഷിത ഇടം(Runway end safety area) മറ്റുള്ള വിമാനത്താവളങ്ങളിലേതിനേക്കാള്‍ കുറവാണെന്ന പരാതി നേരത്തെയുള്ളതാണ്. ഇടക്കാലത്ത് ഈ ഇടം കൂട്ടിയത് റണ്‍വേയുടെ ദൈര്‍ഘ്യം കുറച്ചുകൊണ്ടാണെന്നാണ് അറിയുന്നത്. മറ്റ് സാദ്ധ്യതകളില്ലാത്തതിനാല്‍ റണ്‍വേയുടെ ദൈര്‍ഘ്യം കുറച്ച് സുരക്ഷിത ഇടം കൂട്ടണമെന്ന സുരക്ഷാ സമിതിയുടെ നിര്‍ദ്ദേശത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലായിരുന്നു ഈ നടപടി. കരിപ്പൂരിലെ ഈ ഇടത്തില്‍ അപകടത്തിന്റെ ബാക്കിപത്രമായി വലിയ അടയാളങ്ങളുണ്ടെന്നാണറിയുന്നത്. ഇതു ചിലപ്പോള്‍ പൈലറ്റ് അടിയന്തരമായി മാനുവല്‍ ബ്രേക്കിങ്ങിന് ശ്രമിച്ചതുകൊണ്ടാവാം.

