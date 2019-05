കോഴിക്കോട്: മുക്കം നീലേശ്വരം സര്‍ക്കാര്‍ ഹയര്‍ സെക്കന്‍ഡറി സ്‌കൂളില്‍ അധ്യാപകന്‍ പ്ലസ് ടു പരീക്ഷ എഴുതിയ സംഭവത്തില്‍ ഒളിവില്‍ പോയ രണ്ട് പ്രതികൾക്കെതിരേ പോലീസ് ലുക്ക് ഔട്ട് നോട്ടീസ് പുറപ്പെടുവിച്ചു.

പരീക്ഷ എഴുതിയ സ്‌കൂളിലെ അധ്യാപകന്‍ നിഷാദ് വി മുഹമ്മദ്, പരീക്ഷാ ചുമതലയുണ്ടായിരുന്ന അധ്യാപകന്‍ പി.കെ ഫൈസല്‍ എന്നിവര്‍ക്കെതിരേയാണ് ലുക്ക് ഔട്ട് നോട്ടീസ്. സ്‌കൂള്‍ പ്രിന്‍സിപ്പാള്‍ കെ റസിയക്ക് പാസ്‌പോര്‍ട്ട് ഇല്ലാത്തതിനാല്‍ ഇവര്‍ക്കെതിരേ ലുക്ക് ഔട്ട് നോട്ടീസ് ഇല്ല. ഇതിന് പുറമെ സൈബര്‍ സെല്ലിന്റ സഹായത്തോടെ ഇവരുടെ സിം കാര്‍ഡുകളും പരിശോധിക്കുന്നുണ്ട്. പോലീസിനെ കബളിപ്പിക്കാന്‍ ഇവരുടെ സിം മറ്റാരെങ്കിലും ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടോ എന്നും പരിശോധിക്കുന്നുണ്ട്.

അധ്യാപകന്‍ പരീക്ഷ എഴുതിയെന്ന് കണ്ടെത്തിയ മൂന്ന് വിദ്യാര്‍ഥികളുടെ വീട്ടിലെത്തി പോലീസ് ശനിയാഴ്ച മൊഴിയെടുത്തു. രണ്ട് പ്ലസ് ടു വിദ്യര്‍ഥികളുടെ പരീക്ഷ പൂര്‍ണമായും, ഒരാളുടെ നാല് ചോദ്യവും, 32 പ്ലസ് വണ്‍ വിദ്യാര്‍ഥികളുടെ കമ്പ്യൂട്ടർ ആപ്ലിക്കേഷൻ പരീക്ഷയും തിരുത്തി എഴുതിയെന്നാണ് കണ്ടെത്തിയത്. ഫലം തടഞ്ഞ് വെച്ചിരുന്ന മൂന്ന് പേരില്‍ ഒരാളുടെ റിസല്‍ട്ട് രണ്ട് ദിവസം മുമ്പ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിരുന്നു. നാല് ചോദ്യത്തിന്റെ ഉത്തരം ഒഴിവാക്കി റിസൾട്ട് പ്രസിദ്ധീകരിക്കണം എന്നാവശ്യപ്പെടത് അനുസരിച്ചായിരുന്നു ഫലം പുറത്ത് വിട്ടത്. മറ്റ് രണ്ട് പേരും സേ പരീക്ഷ എഴുതും. ഇതിനിടെ ഒളിവില്‍ പോയ അധ്യാപകര്‍ കോടതിയില്‍ മുന്‍കൂര്‍ ജാമ്യം തേടിയിട്ടുണ്ട്. കോഴിക്കോട് പ്രിന്‍സിപ്പിള്‍ സെഷന്‍സ് കോടതിയില്‍ നല്‍കിയ ജാമ്യാപേക്ഷ 23-ന് പരിഗണിക്കും.

content highlights: teachers write exam for students, look out notice issued