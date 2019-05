കോഴിക്കോട്: മുക്കം നീലേശ്വരം സര്‍ക്കാര്‍ ഹയര്‍സെക്കന്‍ഡറി സ്‌കൂളില്‍ അധ്യാപകന്‍ വിദ്യാര്‍ഥികള്‍ക്ക് പ്ലസ്ടു പരീക്ഷയെഴുതിക്കൊടുത്ത സംഭവത്തില്‍ അധ്യാപകനെ കൈയൊഴിഞ്ഞ് സ്‌കൂള്‍ അധികൃതര്‍. സ്‌കൂളിലെ അധ്യാപകന്‍ നിഷാദ് വി മുഹമ്മദ് സ്വന്തം നിലയില്‍ നടത്തിയ പ്രവര്‍ത്തനമാണിതെന്നും തങ്ങള്‍ക്ക് ഒന്നുമറിയില്ലെന്നും സ്‌കൂളിലെ മറ്റ് അധ്യാപകര്‍ പ്രതികരിച്ചു. ഇത് സംബന്ധിച്ച വാര്‍ത്ത മാതൃഭൂമി വെള്ളിയാഴ്ച പുറത്ത് വിട്ടിരുന്നു. സ്‌കൂളില്‍ നൂറ് ശതമാനം വിജയം നേടുകയെന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ അധ്യാപകര്‍ കൂട്ടായി നടത്തിയ ഗൂഢാലോചനയുടെ ഭാഗമാണ് സംഭവമെന്ന ആരോപണമുണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിലും ഇക്കാര്യം അധ്യാപകര്‍ നിഷേധിച്ചു.

സാമ്പത്തികമായി വളരെ പിന്നോക്കം നില്‍ക്കുന്നവരാണ് അധ്യാപകന്‍ പരീക്ഷയെഴുതികൊടുത്ത രണ്ട് വിദ്യാര്‍ഥികള്‍. എന്നാല്‍ പരീക്ഷയെഴുതിക്കൊടുത്ത സംഭവങ്ങളെല്ലാം പ്രിന്‍സിപ്പാളിനേയും അധ്യാപകനേയും തിരുവനന്തപുരത്തേക്ക് വിളിപ്പിച്ച് തിരിച്ച് വന്ന ശേഷമാണ് തങ്ങള്‍ക്ക് അറിയാന്‍ കഴിഞ്ഞതെന്നും നീലേശ്വരം സ്‌കൂളിലെ മറ്റൊരധ്യാപകന്‍ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. പേരില്‍ എന്തോ തെറ്റുണ്ടെന്ന് അറിയിച്ചാണ് വിളിപ്പിച്ചത്. എന്നാല്‍ യഥാര്‍ഥ സംഭവം അവര്‍ തിരിച്ച് വന്നതിന് ശേഷമാണ് അറിഞ്ഞതെന്നും അധ്യാപകന്‍ പറഞ്ഞു.



പരീക്ഷാ ചുമതലയുള്ള അഡീഷണല്‍ ഡെപ്യൂട്ടി ചീഫായിരുന്നു നിഷാദ് വി മുഹമ്മദ്. ഇയാള്‍ പത്ത് വര്‍ഷത്തോളമായി ഈ സ്‌കൂളില്‍ പ്രവര്‍ത്തിച്ച് വരുന്നു. പൊതുവെ പഠന നിലവാരം കുറഞ്ഞിരുന്ന സ്‌കൂള്‍ കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് കാലമായി വലിയ നേട്ടത്തിലായിരുന്നു. അതുകൊണ്ടു തന്നെയാണ് 100 ശതമാനം വിജയത്തിനുള്ള വഴിയായിരുന്നോ ആള്‍മാറാട്ടമെന്ന് സംശയിച്ച് പോന്നത്. സാമ്പത്തികമല്ല ലക്ഷ്യമെങ്കില്‍ എന്തിന് അധ്യാപകന്‍ ഇത് ചെയ്തുവെന്ന ചോദ്യമാണ് ബാക്കിയാവുന്നത്. ഇക്കാര്യം പോലീസ് അന്വേഷണത്തിലേക്കും വിട്ടിരിക്കുകയാണ്.



ക്രമക്കേട് നടന്നുവെന്ന് കണ്ടെത്തിയതിനാല്‍ നിഷാദ് വി മുഹമ്മദ്, പരീക്ഷാ ചീഫ് സൂപ്രണ്ട് കെ.റസിയ, പരീക്ഷാ ഡെപ്യൂട്ടി ചീഫും മറ്റൊരു സ്‌കൂളിലെ അധ്യാപകനുമായ പി.കെ ഫൈസല്‍ എന്നിവരെ സസ്‌പെന്‍ഡ് ചെയ്തിരുന്നു. കുറ്റക്കാരനെന്ന് കണ്ടെത്തിയ അധ്യാപകന്‍ രണ്ട് വിദ്യാര്‍ഥികളുടെ പരീക്ഷ പൂര്‍ണമായും എഴുതിക്കൊടുക്കുകയും 32 വിദ്യാര്‍ഥികളുടെ കമ്പ്യൂട്ടര്‍ ആപ്ലിക്കേഷന്‍ പേപ്പര്‍ തിരുത്തിയെഴുതിയെന്നുമാണ് കണ്ടെത്തിയത്.



എന്നാല്‍ താന്‍ കുറ്റമൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ലെന്നും പഠന വൈകല്യമുള്ള രണ്ട് വിദ്യാര്‍ഥികളെ സഹായിക്കുക മാത്രമാണ് ചെയ്തതെന്നുമാണ് അധ്യാപകന്‍ അവകാശപ്പെടുന്നത്. കമ്പ്യൂട്ടര്‍ ആപ്ലിക്കേഷന്‍ പരീക്ഷയില്‍ വിദ്യാര്‍ഥികള്‍ എഴുതിയ തെറ്റായ ഉത്തരം ശരിയായി എഴുതിച്ചേര്‍ത്തെന്ന് അധ്യാപകന്‍ സമ്മതിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു.



ഇത്തവണ ആകെ 175 കുട്ടികള്‍ പരീക്ഷയെഴുതിയതില്‍ 173 പേരും സ്‌കൂളില്‍ നിന്ന് വിജയിച്ചിരുന്നു. 22 പേര്‍ക്ക് മുഴുവന്‍ വിഷയങ്ങള്‍ക്കും എ പ്ലസും ലഭിച്ചു. സയന്‍സില്‍ നിന്ന് 17 പേരും കൊമേഴ്‌സില്‍ നിന്ന് അഞ്ച് പേരും. കൂടാതെ 12 കുട്ടികള്‍ക്ക് അഞ്ച് വിഷയങ്ങള്‍ക്കും എപ്ലസും ലഭിച്ചു. 2014- 15 വര്‍ഷത്തില്‍ രണ്ട് കുട്ടികള്‍ മാത്രം മുഴുവന്‍ വിഷയങ്ങള്‍ക്കും എപ്ലസ് നേടിയിടത്ത് നിന്നാണ് നാല് വര്‍ഷം വലിയ നേട്ടത്തിലേക്ക് സ്‌കൂള്‍ എത്തിയത്.

സ്‌കൂളിനെ അന്താരാഷ്ട നിലവാരത്തിലേക്ക് ഉയര്‍ത്തുന്നതിനുള്ള നടപടികള്‍ സര്‍ക്കാര്‍ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോവുന്നതിനിടെയാണ് ഗുരുതരമായ ക്രമക്കേട് കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നത്.