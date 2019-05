കോഴിക്കോട്: വിദ്യാര്‍ഥികള്‍ക്കു വേണ്ടി അധ്യാപകന്‍ പരീക്ഷയെഴുതിയ സംഭവത്തില്‍ അധ്യാപകര്‍ക്കെതിരെ പോലീസ് കേസെടുത്തു. ഹയര്‍സെക്കന്‍ഡറി വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് റീജിയണല്‍ ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടര്‍ നല്‍കിയ പരാതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് കേസെടുത്തത്. ജാമ്യമില്ലാ വകുപ്പ് പ്രകാരമാണ് അധ്യാപകര്‍ക്കെതിരെ മുക്കം പോലീസ് കേസെടുത്തത്.

നീലേശ്വരം സ്‌കൂളിലെ അധ്യാപകരായ നൗഷാദ് വി മുഹമ്മദ്, പി.കെ ഫൈസല്‍, പ്രധാനാധ്യാപിക കെ. റസിയ എന്നിവര്‍ക്കെതിരെയാണ് കേസ്. അധ്യാപകന്‍ രണ്ട് വിദ്യാര്‍ഥികളുടെ ഇംഗ്ലീഷ് പരീക്ഷ പൂര്‍ണമായും എഴുതുകയും 32 വിദ്യാര്‍ഥികളുടെ കമ്പ്യൂട്ടര്‍ പരീക്ഷ തിരുത്തി എഴുതുകയും ചെയ്തതായി ഹയര്‍ സെക്കന്‍ഡറി ഡിപ്പാര്‍ട്‌മെന്റ് നേരത്തെ കണ്ടെത്തിയിരുന്നു. ഇവരെ നേരത്തെ സര്‍വീസില്‍നിന്ന് സസ്‌പെന്‍ഡ് ചെയ്തിരുന്നു.

അതേസമയം, വിഷയത്തില്‍ വിവിധ രാഷ്ട്രീയ കക്ഷികള്‍ പ്രതിഷേധം ശക്തമാക്കി രംഗത്തെത്തി. സംഭവത്തില്‍ പ്രതിഷേധിച്ച് തിങ്കളാഴ്ച യൂത്ത് ലീഗ്, ബിജെപി പ്രവര്‍ത്തര്‍ മാര്‍ച്ച് നടത്തുകയും കോണ്‍ഗ്രസ് പ്രവര്‍ത്തകര്‍ സ്‌കൂളിന് മുന്നില്‍ ധര്‍ണ്ണ സംഘടിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു.

പഠന വൈകല്യമുള്ള കുട്ടികളെ സഹായിക്കാനാണ് താന്‍ പരീക്ഷ എഴുതിയതെന്നായിരുന്നു അധ്യാപകന്റെ വാദം. എന്നാല്‍ അധ്യാപകന്‍ പരീക്ഷ എഴുതിയത് അറിയില്ലെന്ന് വിദ്യാര്‍ഥികള്‍ വ്യക്തമാക്കി. സ്‌കൂളില്‍ നൂറ് ശതമാനം വിജയം ലക്ഷ്യമിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്തതെന്നാണ് കരുതുന്നത്.

