ഇടുക്കി: മുല്ലപ്പെരിയാര്‍ അണക്കെട്ടിന്റെ ഷട്ടറുകള്‍ രാത്രിയില്‍ വീണ്ടും മുന്നറിയിപ്പ് നല്‍കാതെ തുറന്ന് തമിഴ്‌നാട്. ഞായറാഴ്ച രാത്രിയോടെ മുല്ലപ്പെരിയാറില്‍ വീണ്ടും ജലനിരപ്പ് ഉയര്‍ന്ന് 142 അടിയില്‍ എത്തിയിരുന്നു. ഇതോടെ രാത്രിയില്‍ മുല്ലപ്പെരിയര്‍ അണക്കെട്ടിന്റെ 9 ഷട്ടറുകള്‍ തമിഴ്‌നാട് മുന്നറിയിപ്പില്ലാതെ തുറന്നു. ഇതേത്തുടര്‍ന്ന് വണ്ടിപ്പെരിയാറില്‍ നിരവധി വീടുകളില്‍ വെള്ളം കയറി.

സെക്കന്റില്‍ 5668 ഘനയടി വെള്ളമാണ് അണക്കെട്ടില്‍ നിന്ന് പുറത്തേക്കൊഴുക്കുന്നത്. തമിഴ്‌നാട് കൊണ്ടുപോകുന്ന വെള്ളത്തിന്റെ അളവ് 1200 ഘനയടിയില്‍ നിന്ന് 1800 ഘനയടിയായും വര്‍ദ്ധിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്.

വെള്ളം കയറിയ വീടുകളിലുള്ളവരെ മാറ്റിപ്പാര്‍പ്പിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികളുമായി മുന്നോട്ടുപോകുകയാണെന്ന് ജില്ലാ ഭരണകൂടം അറിയിച്ചു. തുടര്‍ച്ചയായി രാത്രിയില്‍ അണക്കെട്ടിന്റെ ഷട്ടര്‍ ഉയര്‍ത്തുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് രൂക്ഷ വിമര്‍ശനമാണ് തീരദേശവാസികള്‍ ഉയര്‍ത്തുന്നത്.

പ്രധാനമായും മഞ്ചുമല, കടശിക്കോട് എന്നിവിടങ്ങളിലാണ് വീടുകളില്‍ വെള്ളം കയറിയിരിക്കുന്നത്. രാത്രി കാലങ്ങളില്‍ മുന്നറിയിപ്പില്ലാതെ ഷട്ടറുകള്‍ തുറക്കുന്നത് പതിവായതിനാല്‍ കിടന്നുറങ്ങാന്‍ പോലും ഭയമാണെന്ന് പ്രദേശവാസികള്‍ പറയുന്നു.

നേരത്തെ രാത്രി കാലങ്ങളില്‍ ഷട്ടറുകളുയര്‍ത്തി വെള്ളം പുറത്തേക്ക് ഒഴുക്കരുതെന്നും മുന്നറിയിപ്പോടെ പകല്‍ സമയങ്ങളില്‍ മാത്രമേ ഷട്ടര്‍ ഉയര്‍ത്താന്‍ പാടുള്ളുവെന്നും നിര്‍ദ്ദേശിച്ച് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന്‍ തമിഴ്‌നാട് മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് കത്ത് നല്‍കിയിരുന്നു. എന്നാല്‍ കത്തിനോട് നിഷേധാത്മക നിലപാടാണ് തമിഴ്‌നാട് സ്വീകരിക്കുന്നതെന്നാണ് ഈ നടപടിയിലൂടെ വിലയിരുത്താനാകുന്നത്.

