ചെന്നൈ: രാജമല പെട്ടിമുടി ദുരന്ത ബാധിതര്‍ക്ക് സഹായവാഗ്ദാനവുമായി തമിഴ്‌നാട് സര്‍ക്കാര്‍. മരിച്ചവരുടെ കുടുംബത്തിന് മൂന്ന് ലക്ഷം രൂപ വീതവും ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റവര്‍ക്ക് ഒരുലക്ഷം രൂപ വീതവുമാണ് സഹായം. തമിഴ്‌നാട് മുഖ്യമന്ത്രി എടപ്പാടി പളനിസ്വാമിയാണ് സഹായധനം പ്രഖ്യാപിച്ചത്. ഓഗസ്റ്റ് ഏഴിനാണ് രാജമല പെട്ടിമുടിയിൽ ‌ഉരുൾപൊട്ടലുണ്ടാവുന്നത്. അപകടത്തില്‍ 30 മുറികളുള്ള നാല് ലയങ്ങള്‍ പൂര്‍ണമായും തകര്‍ന്നിരുന്നു. 80-ലേറെപ്പേരാണ് ഇതില്‍ താമസിച്ചിരുന്നത്. 62 പേരുടെ മൃതദേഹങ്ങളാണ് ഇതുവരെ കണ്ടെത്തിയത്.

മരണമടഞ്ഞവരുടെ കുടുംബാംഗങ്ങള്‍ക്ക് ആശ്വാസധനത്തിന്റെ ആദ്യഗഡുവായി അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയനും പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു. ദുരന്തത്തിനിരയായവരുടെ മക്കള്‍ക്ക് തുടര്‍ പഠനത്തിന്റെ ചെലവും പരിക്കേറ്റവരുടെ ചികിത്സാച്ചെലവും കേരള സര്‍ക്കാരാണ് വഹിക്കുന്നത്. ഇവര്‍ക്ക് വീടു നിര്‍മ്മിക്കാനും സ്ഥലം കണ്ടെത്താനുമുള്ള നടപടികള്‍ സര്‍ക്കാര്‍ കൈക്കൊള്ളുമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ അറിയിച്ചിരുന്നു.

ഇതിനു പുറമെ പ്രധാനമന്ത്രി ദുരന്തബാധിതര്‍ക്ക് രണ്ട് ലക്ഷം രൂപയും സഹായം വാഗ്ദാനം ചെയ്തിരുന്നു

