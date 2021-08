കൊച്ചി:വിദേശ സാന്നിധ്യത്തെ എതിര്‍ക്കുന്ന കാലത്തുനിന്നും മറ്റു രാജ്യങ്ങളുമായി സഹകരിച്ച് സമുദ്രസുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കുന്നതിലൂടെ ഇന്ത്യ ഏറെമുന്നോട്ടു പോയതായി മുന്‍ ഇന്ത്യന്‍ സ്ഥാനപതി ടി.പി. ശ്രീനിവാസന്‍. തന്ത്രപ്രധാനമായ ഭാവി; മേഖലയിലെ സമുദ്രസുരക്ഷാ സങ്കീര്‍ണ്ണതകള്‍ എന്ന വിഷയത്തില്‍ സെന്റര്‍ ഫോര്‍ പബ്ലിക് പോളിസി റിസര്‍ച്ച് (സി.പി.പി.ആര്‍.) കൊച്ചി, ഇന്ത്യന്‍ കൗണ്‍സില്‍ ഓഫ് വേള്‍ഡ് അഫയര്‍സിന്റെ സഹകരണത്തോടെ ബുധനാഴ്ച സംഘടിപ്പിച്ച ഏകദിന കോണ്‍ഫറന്‍സില്‍ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.

''സമുദ്ര സുരക്ഷാ പ്രശ്‌നങ്ങള്‍ പരിഹരിക്കാന്‍ അന്താരാഷ്ട്ര സംഘടനകള ഉപയോഗിക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങള്‍ രാജ്യം ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി അധ്യക്ഷ വഹിച്ച യു.എന്‍. സുരക്ഷാ സമിതിയോഗത്തില്‍ സമുദ്രസുരക്ഷയെക്കുറിച്ചു നടന്ന ചര്‍ച്ച ഇതിനു സഹായകരമാണെന്നും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടികാട്ടി.

ഇന്ത്യന്‍ കൗണ്‍സില്‍ ഓഫ് വേള്‍ഡ് അഫയര്‍സിന്റെ ഡയറക്ടര്‍ വിജയ് ടാക്കൂര്‍ സിങ് ഐ.എഫ്.എസ്. ഉദ്ഘാടന പ്രസംഗം നടത്തി. ''ഇന്തോ പെസഫിക് മേഖലയ്ക്ക് തന്ത്രപരവും സാമ്പത്തികവും നയതന്ത്രപരവും രാഷ്ട്രീയവുമായ പ്രധാന്യമുണ്ട്. നിയമപ്രകാരമുള്ള വാണിജ്യങ്ങള്‍ക്കുള്ള തടസ്സങ്ങള്‍ നീക്കി പ്രകൃതി ഉയര്‍ത്തുന്ന വെല്ലുവിളികളില്‍ കൂട്ടായ പ്രതിരോധം, സമുദ്ര പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണം, ഉത്തരവാദിത്വമുള്ള സമുദ്രബന്ധം എന്നിവയിലൂെട സ്വതന്ത്രവും തുറന്നതും സമൃദ്ധവുമായ സമുദ്രമേഖല ഉറപ്പാക്കാന്‍ മോദിസര്‍ക്കാര്‍ പ്രതിജ്ഞാബദ്ധമാണെന്നും അവര്‍ ചൂണ്ടികാട്ടി.

സാമ്പത്തികമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്നതു കൊണ്ടും ഇനിയും തിരിച്ചറിയാത്ത വിപണികളുള്ളതിനാലും സ്വതന്ത്രവും തുറന്നതുമായ ഇന്തോപെസഫിക് കാഴ്ചപ്പാടിലേക്കുള്ള കവാടമായി പ്രവര്‍ത്തിക്കാന്‍ ഇന്ത്യയ്ക്കു കഴിയുമെന്ന് ജപ്പാനിലെ വസീദ സര്‍വകലാശാലയിലെ പ്രൊഫസര്‍ തകേശി ഡയമന്‍ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.

വെര്‍ച്വല്‍ സംവിധാനമായ സൂമിലൂടെ നടന്ന കോണ്‍ഫറന്‍സില്‍ മൂന്നു സെഷനുകളിലായി പടിഞ്ഞാറന്‍ ശാന്തമഹാസമുദ്ര തീര സുരക്ഷ, ഇന്ത്യന്‍ സമുദ്രം-അന്റാര്‍ട്ടിക് സമുദ്രം സുരക്ഷ, അറബിക്കടല്‍ തീര സുരക്ഷ എന്നീ വിഷയങ്ങളില്‍ ചര്‍ച്ചകള്‍ നടന്നു. അഞ്ചു മണിക്കൂര്‍നീണ്ടുനിന്ന കോണ്‍ഫറന്‍സില്‍ ലോകമെമ്പാടുമുള്ള പ്രേക്ഷകരുടെയും വിദഗ്ദരുടേയും പങ്കാളിത്തമുണ്ടായിരുന്നു.

