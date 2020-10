കൊച്ചി: സ്പേസ് പാർക്കിലെ സ്വപ്ന സുരേഷിന്റെ നിയമനത്തെക്കുറിച്ച് മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് അറിയാമായിരുന്നുവെന്ന് എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റിന്റെ (ഇ.ഡി) കുറ്റപത്രം. മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ മുൻ പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറി എം. ശിവശങ്കറിന്റെ വിശ്വസ്ത ആയതിനാലാണ് സ്വപ്നയ്ക്ക് നിയമനം ലഭിച്ചതെന്നും ഇ.ഡിയുടെ കുറ്റപത്രത്തിൽ പറയുന്നു.

സ്വപ്നയും ശിവശങ്കറും പല തവണ കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തിയിരുന്നു. മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ സാന്നിധ്യത്തിലും ഇരുവരും അഞ്ചാ ആറോ തവണ കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി. മുഖ്യമന്ത്രിയോട് പറഞ്ഞ് സ്പേസ് പാർക്കിൽ നിയമനം നൽകാമെന്ന് ശിവശങ്കർ സ്വപ്നയ്ക്ക് ഉറപ്പ് നൽകിയിരുന്നുവെന്നും സ്വർണക്കടത്ത് കേസ് പ്രതികൾക്കെതിരേ ഇ.ഡി കോടതിയിൽ നല്‍കിയ കുറ്റപത്രത്തിൽ പറയുന്നു.

കെ.എസ്.ഐ.ടി.ഐ.എൽ എം.ഡിയേയും സ്പെഷ്യൽ ഓഫീസർ സന്തോഷിനേയും കാണാൻ സ്വപ്നയോട് ശിവശങ്കർ ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. ഇതിന് ശേഷമാണ് സന്തോഷ് സ്വപ്നയെ വിളിച്ച് ജോലിയിൽ പ്രവേശിക്കാൻ നിർദേശിച്ചത്. സപേസ് പാർക്കിലെ ഉത്തരവാദിത്വങ്ങളെക്കുറിച്ച് മനസിലാക്കാനാണ് ഇവരെ കാണാൻ നിർദേശിച്ചതെന്നും സ്വപ്ന നൽകിയ മൊഴിയെ ഉദ്ധരിച്ച് എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് കുറ്റപത്രത്തിൽ വിശദീകരിക്കുന്നു.

സ്വപ്നയുടെ സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകളിൽ ശിവശങ്കറിന് പങ്കുണ്ടെന്നും കുറ്റപത്രത്തിൽ പറയുന്നു. ശിവശങ്കറിനെതിരെ ആഴത്തിലുള്ള അന്വേഷണം വേണമെന്നും എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് കോടതിയിൽ ആവശ്യപ്പെട്ടു. സ്വപ്നയും സരിത്തും സന്ദീപും കള്ളപ്പണ ഇടപാട് നടത്തിയതായി തെളിഞ്ഞുവെന്നാണ് കുറ്റപത്രത്തിൽ പറയുന്നത്. പ്രതികളുടെ ജാമ്യഹർജി കോടതി പരിഗണിക്കാനിരിക്കെയാണ് എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് കുറ്റപത്രം സമർപ്പിച്ചത്.

