കൊച്ചി: സ്വപ്‌ന സുരേഷിന്റെ മൊഴി ചോര്‍ന്നത് കസ്റ്റംസില്‍നിന്നെന്ന് ഇന്റലിജന്‍സ് ബ്യൂറോയുടെ റിപ്പോര്‍ട്ട്. കസ്റ്റംസ് ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ മൊബൈല്‍ ഫോണില്‍ ചിത്രീകരിച്ച മൊഴിയാണ് പുറത്തുവന്നത്. ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ ഭാര്യയുടെ പേരിലുളള മൊബൈലില്‍നിന്നാണ് മൊഴിപ്പകര്‍പ്പിന്റെ ചിത്രം പുറത്തായത്.

അനില്‍ നമ്പാര്യുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സ്വപ്‌നയുടെ മൊഴിയുടെ പകര്‍പ്പ് മാത്രമാണ് പുറത്തുവന്നത്. മൊഴി ചോര്‍ന്നതിന്റെ പേരില്‍ അന്വേഷണസംഘത്തില്‍നിന്ന് മാറ്റിനിര്‍ത്തിയ അസിസ്റ്റന്റ് കമ്മിഷണര്‍ എന്‍.എസ്.ദേവിനെ പൂര്‍ണമായും കുറ്റവിമുക്തനാക്കുന്ന റിപ്പോര്‍ട്ടാണ് ഐബി നല്‍കിയിരിക്കുന്നത്. എന്‍.എസ്.ദേവിന്റെ ആവശ്യപ്രകാരമാണ് ഇക്കാര്യത്തില്‍ അന്വേഷണം വേണമെന്ന് കസ്റ്റംസ് കമ്മിഷണര്‍ സുമിത് കുമാര്‍ ഐ.ബിയോട് ആവശ്യപ്പെടുന്നത്.

സ്വപ്‌ന സുരേഷിന്റെ മൊഴിയെടുത്തത് കസ്റ്റംസിലെ മൂന്നംഗ അന്വേഷണ സംഘമായിരുന്നു. അസിസ്റ്റന്റ് കമ്മിഷണറുടെ നേതൃത്വത്തിലുളള മൂന്നംഗ സംഘത്തില്‍ രണ്ടു പേര്‍ പുരുഷന്മാരും ഒരാള്‍ വനിതയുമായിരുന്നു. ഇതില്‍ അന്വേഷണസംഘത്തെ നയിച്ച ഉദ്യോഗസ്ഥനെതിരെയാണ് ഐ.ബി. ഇപ്പോള്‍ റിപ്പോര്‍ട്ട് നല്‍കിയിരിക്കുന്നത്.

പുറത്തുവന്ന ചിത്രം വിശദമായ ഡിജിറ്റല്‍ പരിശോധയ്ക്ക് വിധേയമാക്കിയിരുന്നു. ഏതു മൊബൈലിലാണ് ചിത്രം പകര്‍ത്തിയത്. അതിന്റെ ഐ.എം.ഇ. നമ്പര്‍, ഏതുവിധത്തിലാണ് ഇത് അയച്ചത് തുടങ്ങിയ എല്ലാ വിശദാംശങ്ങളും ഡിജിറ്റല്‍ പരിശോധനയിലൂടെ മനസ്സിലാകും.

സ്വപ്‌നയുടെ മൊഴിയെടുത്ത അതേ ദിവസം തന്നെയാണ് മൊഴിപ്പകര്‍പ്പിന്റെ ചിത്രം ഉദ്യോഗസ്ഥന്‍ മൊബൈലില്‍ പകര്‍ത്തിയത്. സ്വന്തം മൊബൈലില്‍ ചിത്രീകരിച്ച മൊഴി പകര്‍പ്പ് പിന്നീട് ഉദ്യോഗസ്ഥന്‍ ബ്ലൂടൂത്ത് ഉപയോഗിച്ച് ഭാര്യയുടെ പേരിലുളള മൊബൈല്‍ നമ്പറിലേക്ക് മാറ്റുകയും അതില്‍നിന്ന് പുറത്തേക്ക് പോകുകയായിരുന്നുവെന്ന് അന്വേഷണത്തില്‍ ഐ.ബി. കണ്ടെത്തി. അന്വേഷണ റിപ്പോര്‍ട്ട് കസ്റ്റംസ് കമ്മിഷണര്‍ സുമിത് കുമാറിന് ഐ.ബി. കൈമാറിയിട്ടുണ്ട്. റിപ്പോര്‍ട്ടിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ ഉദ്യോഗസ്ഥനെതിരെ നടപടിയുണ്ടാകും. നടപടി എന്താകണമെന്നതു സംബന്ധിച്ച് കസ്റ്റംസിന്റെ കേന്ദ്രതലത്തിലുളള ഉദ്യോഗസ്ഥരുമായി സുമിത് കുമാര്‍ ചര്‍ച്ച നടത്തിവരികയാണ്.

വാട്‌സാപ്പ്, ടെലഗ്രാം എന്നിവയ്ക്ക് പകരം ബ്ലൂടൂത്തിലൂടെ മൊഴിപകര്‍പ്പ് മറ്റൊരു ഫോണിലേക്ക് അയച്ചത് ഇക്കാര്യത്തില്‍ കൃത്യമായ ആസൂത്രണം നടന്നിട്ടുണ്ടെന്നും സൂക്ഷ്മതയോടെയാണ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്‍ ഇക്കാര്യം ചെയ്തിരിക്കുന്നതെന്നും ഉളളതിന്റെ വ്യക്തമായ സൂചനയാണ്. ഈ ഉദ്യോഗസ്ഥന് ഇടതുപക്ഷ പശ്ചാത്തലമുളളതായും റിപ്പോര്‍ട്ട് ഉണ്ട്. ഇടതുപക്ഷ വിദ്യാഭ്യാസ പ്രസ്ഥാനങ്ങളില്‍ പ്രവര്‍ത്തിച്ചയാളാണ് ഇയാള്‍.

Content Highlights: Swapna Suresh's statement was leaked from Customs says Intelligence Bureau report