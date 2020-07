കൊച്ചി: തിരുവനന്തപുരം കോണ്‍സുലേറ്റ് സ്വര്‍ണക്കടത്ത് കേസില്‍ യു.എ.ഇ. കോണ്‍സുലേറ്റ് മുന്‍ അറ്റാഷെ റഷീദ് ഖാമിസ് അല്‍ അഷ്മിയക്ക് എതിരെ നിര്‍ണായക മൊഴി. കേസിലെ പ്രതികളായ സ്വപ്‌ന സുരേഷും സന്ദീപും ഇദ്ദേഹത്തിന് സ്വര്‍ണക്കടത്തിലെ വിഹിതം നല്‍കിയെന്നാണ് മൊഴി.

വിഹിതം നല്‍കിയത് തിരുവനന്തപുരത്തെ ഡോളര്‍ ഇടപാടുകാരന്‍ വഴിയാണ്. ഇടപാടുകാരനെ കസ്റ്റംസ് ചോദ്യം ചെയ്തു. റഷീദ് ഖാമിസ് അല്‍ അഷ്മിയയെ ചോദ്യം ചെയ്യണമെന്നു കാണിച്ച് കസ്റ്റംസ് വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയത്തിന് കത്തു നല്‍കും.

ചൊവ്വാഴ്ച ഉച്ചയ്ക്കാണ് സ്വപ്‌നയെയും സന്ദീപിനെയും കസ്റ്റംസിന്റെ കസ്റ്റഡിയില്‍ കിട്ടിയത്. നേരത്തെ എന്‍.ഐ.എ. കസ്റ്റഡിയില്‍ വെച്ച് കസ്റ്റംസ് ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ സ്വപ്‌നയെയും സന്ദീപിനെയും പ്രാഥമികമായി ചോദ്യം ചെയ്തപ്പോളാണ് സ്വര്‍ണക്കടത്തിലെ മുന്‍ അറ്റാഷെയുടെ പങ്ക് പുറത്തുവന്നത്.

ഒരു ഡിപ്ലോമാറ്റിക് ബാഗേജ് വരുമ്പോള്‍ 1,500 ഡോളര്‍ വീതം മുന്‍ അറ്റാഷെയ്ക്ക് കൈക്കൂലി നല്‍കിയിരുന്നു എന്ന വിവരമാണ് ഇവര്‍ കസ്റ്റംസിനോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഇവരുടെ മൊഴി കസ്റ്റംസ് രേഖപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സ്വര്‍ണം അടങ്ങിയ ബാഗ് വരുമ്പോള്‍ ഡോളറിലായാണ് വിഹിതം നല്‍കിയിരുന്നത്.

തിരുവനന്തപുരത്തെ ഒരു ഡോളര്‍ ഇടപാടുകാരന്‍ വഴിയാണ് പണം കൈമാറിയിരുന്നത്. ഈ ഡോളര്‍ ഇടപാടുകാരനെയും കസ്റ്റംസ് ചോദ്യം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സ്വര്‍ണം അടങ്ങിയ ബാഗ് ഓരോ തവണയും വരുമ്പോള്‍ സരിത് അത് കോണ്‍സുലേറ്റിലെ ഓഫീസിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയോ എന്ന സംശയം കസ്റ്റംസ് ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ക്കുണ്ട്. ഇത്തരത്തിലുള്ള മൊഴിയാണ് സ്വപ്‌നയും സന്ദീപും നല്‍കിയിട്ടുള്ളത്.

സ്വപ്‌നയും സന്ദീപും സരിത്തും ചേര്‍ന്ന് 23 പ്രാവശ്യം ഡിപ്ലോമാറ്റിക് ബാഗേജ് വഴി സ്വര്‍ണം കടത്തിയിട്ടുണ്ടെന്നാണ് ചോദ്യം ചെയ്യലില്‍നിന്ന് ലഭിച്ചിട്ടുള്ള മറ്റൊരു നിര്‍ണായക വിവരം. ബാഗ് സരിത്ത് കോണ്‍സുലേറ്റിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയോ എന്നാണ് കസ്റ്റംസ് അന്വേഷിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ടു തന്നെ കോണ്‍സുലേറ്റിലെ സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങള്‍ തേടി കസ്റ്റംസ് കോണ്‍സുലേറ്റ് അധികൃതര്‍ക്ക് കത്തെഴുതാനുള്ള നീക്കങ്ങളും ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.

മുന്‍ അറ്റാഷെയ്ക്ക് സ്വര്‍ണക്കടത്തിനെ കുറിച്ച് അറിയാമായിരുന്നു എന്ന തരത്തിലുള്ള വിവരങ്ങളാണ് പുറത്തുവരുന്നത്. അതിനാല്‍ അറ്റാഷെയെ ചോദ്യംചെയ്യണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് കസ്റ്റംസ് വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയത്തിന് കത്തു നല്‍കാന്‍ ഒരുങ്ങുകയാണ്.

