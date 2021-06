കോഴിക്കോട്: നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ പാര്‍ട്ടി നേരിട്ട വമ്പന്‍ പരാജയത്തെ കുറിച്ച് പഠിച്ച് റിപ്പോര്‍ട്ട് സമര്‍പ്പിക്കാന്‍ രാജ്യസഭാ എം.പി. സുരേഷ് ഗോപിക്ക് ബി.ജെ.പി. കേന്ദ്രനേതൃത്വത്തിന്റെ നിര്‍ദേശം. തിരഞ്ഞെടുപ്പ് തോല്‍വിക്ക് പിന്നാലെ സംസ്ഥാന നേതൃത്വത്തിനെതിരെ വലിയതോതില്‍ പരാതി ഉയര്‍ന്നിരുന്നു.

സിറ്റിങ് സീറ്റായ നേമം നഷ്ടപ്പെടുത്തിയതും ഒരു സീറ്റില്‍ പോലും ജയിക്കാനാകാതെ വന്നതും സംസ്ഥാന ബി.ജെ.പിയില്‍ വലിയ അതൃപ്തികള്‍ക്കാണ് വഴിവെച്ചത്. ഔദ്യോഗികപക്ഷത്തിനെതിരെ ഇതരപക്ഷക്കാര്‍ രംഗത്തുവരികയും ചെയ്തു. സംസ്ഥാന നേതൃത്വത്തെ മാറ്റണമെന്ന ആവശ്യവും ഉയര്‍ന്നു. ഇതിനു പിന്നാലെയാണ് സംസ്ഥാന നേതൃത്വത്തിനെതിരെയുള്ള പരാതി, തിരഞ്ഞെടുപ്പ് തോല്‍വി എന്നിവയെ കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കാന്‍ സുരേഷ് ഗോപിയെ നിയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്.

സുരേഷ് ഗോപിയുടെ റിപ്പോര്‍ട്ട് നിലവിലെ അധ്യക്ഷന്‍ കെ. സുരേന്ദ്രന്‍ ഉള്‍പ്പെടെയുള്ളവര്‍ക്ക് ഏറെ നിര്‍ണായകമാണ്. സംസ്ഥാന നേതൃത്വത്തെ കുറ്റപ്പെടുത്തുന്ന റിപ്പോര്‍ട്ടാണ് സുരേഷ് ഗോപി നല്‍കുന്നതെങ്കില്‍ സുരേന്ദ്രന്‍ പക്ഷം മറുപടി നല്‍കേണ്ടി വരും. കൊടകര കുഴല്‍പ്പണ കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പുറത്തുവരുന്ന കാര്യങ്ങളും സുരേന്ദ്രന് വെല്ലുവിളിയാണ്‌

content highlights: suresh gopi to enquire about bjp's failure in assembly polls and allegation against state leadership