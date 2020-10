കൊച്ചി: ലൈഫ് മിഷന്‍ പദ്ധതിയിലെ സി.ബി.ഐ അന്വേഷണത്തിനെതിരേ ഹൈക്കോടതിയില്‍ സര്‍ക്കാരിനായി സുപ്രീം കോടതി അഭിഭാഷകന്‍ ഹാജരാകും. മുതിര്‍ന്ന അഭിഭാഷകനായ കെ.വി വിശ്വനാഥന്‍ ഡല്‍ഹിയില്‍ നിന്ന് വീഡിയോ കോണ്‍ഫറന്‍സിലൂടെയാണ് ഹാജരാകുക. സി.ബി.ഐ അന്വേഷണത്തിനെതിരേയുള്ള സര്‍ക്കാരിന്റെ ഹര്‍ജി കോടതി ഇന്ന് പരിഗണിക്കും.

ലൈഫ് മിഷന്‍ കേസിലെ സി.ബി.ഐ അന്വേഷണം റദ്ദാക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് സര്‍ക്കാര്‍ ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിച്ചത്. സി.ബി.ഐ. അന്വേഷണം ആവശ്യപ്പെട്ട് അനില്‍ അക്കര എം.എല്‍.എ. നല്‍കിയ പരാതിയും ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ സി.ബി.ഐ.രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്ത എഫ്.ഐ.ആറും റദ്ദാക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് ലൈഫ് മിഷന്‍ സി.ഇ.ഒ. ആണ് ഹര്‍ജി ഫയല്‍ ചെയ്തത്. നിയമോപദേശം ലഭിച്ചതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലായിരുന്നു സര്‍ക്കാര്‍ നടപടി.

സി.ബി.ഐ.അന്വേഷണത്തിന് ഉത്തരവിട്ട കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാര്‍ നടപടി തെറ്റാണെന്നും എഫ്.ഐ.ആര്‍. നിയമവിരുദ്ധമാണെന്നും ഹര്‍ജിയില്‍ സര്‍ക്കാര്‍ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചിരുന്നു. സംസ്ഥാന പോലീസ് സംവിധാനം മറികടന്ന് ഏതെങ്കിലും ഏജന്‍സിയോട് അന്വേഷണം നടത്താന്‍ ഉത്തരവിടാനാകില്ലെന്നും ഹര്‍ജിയില്‍ സര്‍ക്കാര്‍ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു.

content highlights: supreme court lawyer appear for government in highcourt against CBI probe