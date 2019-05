ന്യൂഡല്‍ഹി: എറണാകുളം മരട് മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിലെ അഞ്ച് അപ്പാര്‍ട്ട്‌മെന്റുകള്‍ പൊളിച്ചുനീക്കാന്‍ സുപ്രീം കോടതി ഉത്തരവ്. തീരദേശപരിപാലന ചട്ടം ലംഘിച്ചുകൊണ്ടുള്ള നിര്‍മാണങ്ങളാണ് എന്നു കണ്ടെത്തിയതിനെ തുടര്‍ന്നാണ് ഇവ പൊളിച്ചുമാറ്റാന്‍ കോടതി ഉത്തരവിട്ടിരിക്കുന്നത്.

ഹോളിഡേ ഹെറിറ്റേജ്, ഹോളി ഫെയ്ത്ത്, ജെയ്ന്‍ ഹൗസിങ്, കായലോരം അപ്പാര്‍ട്ട്‌മെന്റ്, ആല്‍ഫാ വെഞ്ചേഴ്‌സ് എന്നിവയാണ് പൊളിച്ചുനീക്കേണ്ടത്. ഒരുമാസത്തിനുള്ളില്‍ അപ്പാര്‍ട്ട്‌മെന്റുകള്‍ പൊളിച്ചുനീക്കി സുപ്രീം കോടതിക്ക് റിപ്പോര്‍ട്ട് സമര്‍പ്പിക്കണം. അനധികൃത നിര്‍മാണങ്ങള്‍ കാരണം കേരളത്തിന് ഇനിയും പ്രളയവും പേമാരിയും താങ്ങാനാകില്ലെന്ന് കോടതി വിലയിരുത്തി.

മരട് മുനിസിപ്പാലിറ്റിയാകുന്നതിന് മുമ്പ്, 2006ല്‍ പഞ്ചായത്ത് ആയിരിക്കേയാണ് ഈ അപ്പാര്‍ട്ട്‌മെന്റുകള്‍ നിര്‍മിക്കാന്‍ അനുമതി നല്‍കിയത്. കേരളാ തീരദേശ പരിപാലന ചട്ടം ലംഘിച്ചാണ് ഈ കെട്ടിടങ്ങള്‍ നിര്‍മിച്ചിട്ടുള്ളതെന്ന് കോടതി വ്യക്തമാക്കി. ജസ്റ്റിസ് അരുണ്‍ മിശ്ര അധ്യക്ഷനായ ബെഞ്ചാണ് വിധി പുറപ്പെടുവിച്ചത്.

നേരത്തെ ഹൈക്കോടതിയിലെ സിംഗിള്‍ ബെഞ്ചും ഡിവിഷന്‍ ബെഞ്ചും കെട്ടിടനിര്‍മാതാക്കള്‍ക്ക് അനുകൂല വിധി പുറപ്പെടുവിച്ചിരുന്നു. ഈ വിധിയെ ചോദ്യം ചെയ്തുകൊണ്ട് തീരദേശപരിപാലന അതോറിറ്റിയാണ് സുപ്രീം കോടതിയെ സമീപിച്ചത്.

content highlights: supreme court directs the destruction of five buiding in marad municipality