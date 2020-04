കോഴിക്കോട്: ഇ പോസ് മെഷീനുകളില്‍ കാര്‍ഡ് നമ്പറുകള്‍ ക്രമീകരിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച് നിലനില്‍ക്കുന്ന സാങ്കേതിക പ്രശ്‌നം മൂലം സംസ്ഥാനത്തെ റേഷന്‍ കടകളിലൂടെയുള്ള കിറ്റ് വിതരണം പലയിടങ്ങളിലും തടസ്സപ്പെടുന്നതായി പരാതി. കഴിഞ്ഞ ദിവസം മുതലായിരുന്നു ബിപിഎല്‍ ഉടമകള്‍ക്ക് റേഷന്‍ കടകളിലൂടെ കിറ്റ് വിതരണം ആരംഭിച്ചത്.

ആദ്യ ദിവസം പൂജ്യം നമ്പറില്‍ അവസാനിക്കുന്ന കാര്‍ഡ് ഉടമകള്‍ക്കായിരുന്നു കിറ്റ് വിതരണം നടക്കുകയെന്നാണ് അറിയിച്ചത്. ഇത് പ്രകാരം പത്തോ പതിനഞ്ചോ പേര്‍ക്ക് മാത്രമാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരു കടയില്‍ നിന്നും കിറ്റ് വിതരണം നടത്താനായത്. തുടര്‍ന്ന് റേഷന്‍ ഉടമകളുടെ പരാതിയെ തുടര്‍ന്ന് ഉച്ചയോടെ മെഷീനിലേക്ക് ഒന്നില്‍ അവസാനിക്കുന്ന കാര്‍ഡ് നമ്പറുകളും കയറ്റി.

ഇതറിഞ്ഞ പലരും ഉച്ചയോടെയെത്തി സാധനങ്ങള്‍ വാങ്ങിയെങ്കിലും രണ്ടാം ദിവസമായ ഇന്ന് ഉച്ചയോടെ മാത്രമാണ് രണ്ടും മൂന്നും നമ്പറുകള്‍ മെഷീനിലേക്ക് കയറിയത്. ഇതോടെ ഇന്ന് രാവിലെ വന്ന് മടങ്ങിയ രണ്ടാം നമ്പറില്‍ പെട്ട കാര്‍ഡ് ഉടമകള്‍ക്ക് ഇന്ന് തന്നെ വീണ്ടും സാധനങ്ങള്‍ വാങ്ങാനായി എത്തേണ്ട അവസ്ഥയാണുള്ളത്. പലരും കടകളിലെത്തി പ്രശ്‌നമുണ്ടാക്കുന്നതായും മനപൂര്‍വ്വം കിറ്റ് കൊടുക്കുന്നില്ലെന്ന തരത്തില്‍ ആരോപണമുയര്‍ത്തി കടയുടമകളുമായി വഴക്കുണ്ടാക്കുന്നതായും റേഷന്‍ കട ഉടമകള്‍ പറയുന്നു.

ഏപ്രില്‍ 27 ന് 0, 28 ന് 1, 29 ന് 2, 30 ന് 3, മെയ് 2 ന് 4, 3 ന് 5, 4 ന് 6, 5 ന് 7, 6 ന് 8, 7 ന് 9 ഇങ്ങനെയായിരുന്നു ആദ്യം നിശ്ചയിരുന്ന ഷെഡ്യൂള്‍. ഇപ്പോള്‍ കിറ്റ് വിതരണം ചെയ്യുന്ന തീയ്യതിയും അവസാനിക്കുന്ന റേഷന്‍ കാര്‍ഡ് നമ്പറും താഴെ പറയുന്ന പ്രകാരം ഇപോസ് മെഷീനില്‍ ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നാണ് അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഏപ്രില്‍ 27 ന് 0-1, 28 ന് 2-3, 29 ന് 4-5, 30ന് 6- 7, മെയ് 02ന് 8-9 എന്നാല്‍ ഇത് ഔദ്യോഗികമായി കാര്‍ഡ് ഉടമകളെ അറിയിച്ചിട്ടില്ലെന്നും റേഷന്‍ കടയുടമകള്‍ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു.

ബി.പി.എല്‍ കാര്‍ഡ് ഉടമകള്‍ക്ക് 22 ാം തീയതി മുതല്‍ കിറ്റ് വിതരണം നടത്തുമെന്ന് അറിയിച്ചതിനാല്‍ 21 മുതല്‍ക്ക് തന്നെ റേഷന്‍ കടകളില്‍ സാധനങ്ങള്‍ എത്തിയിരുന്നു. എന്നാല്‍ ഇത് മാറ്റി 27 മുതല്‍ക്കാക്കി. ഇതോടെ കിറ്റ് സമയബന്ധിതമായി വിതരണം ചെയ്യാനാവാതെ കെട്ടിക്കിടന്ന് നശിക്കുന്നതായും പരാതിയുണ്ട്. സോപ്പടക്കമുള്ളവ ഒരുമിച്ച് കിറ്റില്‍ ഇട്ട് ഏറെ ദിവസങ്ങള്‍ സൂക്ഷിക്കുന്നത് കൊണ്ട് മറ്റ് സാധനങ്ങള്‍ക്ക് മണം വരുന്നതായും മതിയായ സൂരക്ഷയില്ലാതെ സൂക്ഷിച്ച കിറ്റുകള്‍ പ്രാണിയടക്കമുള്ളവ കടിച്ച് നശിപ്പിക്കുന്നതായും കടയുകമകള്‍ പറയുന്നു.

കിറ്റുകള്‍ കെട്ടിക്കിടക്കുന്നത് മൂലം വരുന്ന മാസത്തെ അരിയടക്കമുള്ള സാധനങ്ങള്‍ ഇറക്കിവെക്കാന്‍ കഴിയാത്ത അവസ്ഥയാണെന്നും ഗോഡൗണില്‍ നിന്ന് അരിയെടുക്കാന്‍ കടയുടമകള്‍ക്ക് സമ്മര്‍ദ്ദമുണ്ടെന്നും ബന്ധപ്പെട്ടവര്‍ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. വയനാട് പോലുള്ള സ്ഥലങ്ങളില്‍ ഏറെ മുന്നെ കിറ്റുകള്‍ എത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്. നമ്പറുകള്‍ മെഷീനുകളില്‍ ഒരുമിച്ച് കയറ്റി സന്നദ്ധ സംഘടനകള്‍ വഴിയടക്കം കിറ്റുകള്‍ ഉടന്‍ കൊടുത്ത് തീര്‍ക്കാനുള്ള നടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്നാണ് കടയുടമകള്‍ ആവശ്യപ്പെടുന്നത്.

