തിരുവനന്തപുരം: കേരള സംസ്താന ഭാഗ്യക്കുറിയുടെ സമ്മര്‍ ബമ്പര്‍ ടിക്കറ്റിന്റെ ഒന്നാം സമ്മാനം പാലക്കാട് വിറ്റ ടിക്കറ്റിന്. ആറ് കോടിയാണ് ഒന്നാം സമ്മാനം. SE-208304 എന്ന നമ്പര്‍ ടിക്കറ്റിനാണ് ഒന്നാം സമ്മാനം.

SA-208304, SB-208304, SC-208304, SD-208304 എന്നീ നമ്പറുകളിലുള്ള ടിക്കറ്റുകള്‍ക്ക് സമാശ്വാസ സമ്മാനമായി 1,00,000രൂപ വീതം ലഭിക്കും.

SA-159533, SB-269015, SC-254802, SD-150170, SE-241220 എന്നീ നമ്പറുകളിലുള്ള ടിക്കറ്റുകള്‍ക്കാണ് രണ്ടാം സമ്മാനമായി 25 ലക്ഷം രൂപ വീതം ലഭിക്കുക.

SA-102868, SB-156627, SC-303585, SD-105762, SE-332728, SA-164066, SB-363237, SC-111924, SD-292240, SE-116018 എന്നീ നമ്പറുകളിലുള്ള ടിക്കറ്റുകള്‍ക്കാണ് മൂന്നാം സമ്മാനം. അഞ്ചുലക്ഷം രൂപവീതമാണ് ഈ ടിക്കറ്റിന്റെ ഉടമകള്‍ക്ക് ലഭിക്കുക.

