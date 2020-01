ചേര്‍ത്തല: സുഭാഷ് വാസുവിനെ ബിഡിജെഎസില്‍ നിന്ന് പുറത്താക്കി. പാര്‍ട്ടിയുടെ പ്രാഥമിക അംഗത്വത്തില്‍ നിന്നും സുഭാഷ് വാസുവിനെ പുറത്താക്കിയതായി അധ്യക്ഷന്‍ തുഷാര്‍ വെള്ളാപ്പള്ളി അറിയിച്ചു. സംഘടനാ വിരുദ്ധ പ്രവര്‍ത്തനത്തിനാണ് നടപടി. ചേര്‍ത്തലയില്‍ ചേര്‍ന്ന ബിഡിജെഎസ് സംസ്ഥാന സമിതി യോഗത്തിന് ശേഷം നടത്തിയ വാര്‍ത്താസമ്മേളനത്തിലാണ് തുഷാര്‍ ഇക്കാര്യം പറഞ്ഞത്.

സാമ്പത്തിക തട്ടിപ്പുകളില്‍ പാര്‍ട്ടി വിശദീകരണം ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നെങ്കിലും സുഭാഷ് വാസു വിശദീകരണം നല്‍കിയില്ലെന്നും തുഷാര്‍ അറിയിച്ചു. സ്‌പൈസസ് ബോര്‍ഡ് ചെയര്‍മാന്‍ സ്ഥാനം സുഭാഷ് വാസുവിന് രാജിവെക്കേണ്ടി വരും. ഇല്ലെങ്കില്‍ പുറത്താക്കാനുള്ള നടപടികള്‍ സ്വീകരിക്കും. വ്യാജരേഖ ചമച്ച് അദ്ദേഹം സാമ്പത്തിക ക്രമക്കേട് നടത്തിയത് കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. കള്ളയൊപ്പിട്ട് അഞ്ചു കോടി രൂപ വായ്പ വാങ്ങിയെന്നും തുഷാര്‍ പറഞ്ഞു.

വെള്ളാപ്പള്ളി നടേശനെതിരേ ആരോപണങ്ങള്‍ ഉന്നയിച്ച മുന്‍ഡിജിപി ടി.പി സെന്‍കുമാറിനെതിരെയും തുഷാര്‍ വിമർശനമുന്നയിച്ചു. വെള്ളാപ്പള്ളിക്കെതിരെ ആരോപണമുണ്ടായിരുന്നെങ്കില്‍ സെന്‍കുമാര്‍ ഡിജിപി ആയിരുന്ന ഘട്ടത്തില്‍ എന്ത്‌ക്കൊണ്ട് അന്വേഷിച്ചില്ലെന്നും തുഷാര്‍ ചോദിച്ചു.

