ഇടുക്കി: മരടിലെ ഗോള്‍ഡന്‍ കായലോരം ഫ്ളാറ്റുടമയായ കെ.പി വര്‍ക്കി ഗ്രൂപ്പിന്റെ പള്ളിവാസലിലെ റിസോട്ടിനെതിരെ ദേവികുളം സബ് കളക്ടറുടെ നടപടി. റിസോട്ടിന് പഞ്ചായത്ത് നല്‍കിയ എല്ലാ അനുമതിയും റദ്ദാക്കണമെന്ന് സബ്കളക്ടര്‍ ഉത്തരവിട്ടു. അനധികൃതമായി നിര്‍മിച്ച റിസോട്ടിന് പഞ്ചായത്ത് അനുമതി നല്‍കിയെന്ന മാതൃഭൂമി വാര്‍ത്തയെ തുടര്‍ന്നാണ് സബ് കളക്ടറുടെ ഇടപെടല്‍.

മൂന്നാറില്‍ റവന്യൂ വകുപ്പിന്റെ എന്‍ഒസി ഇല്ലാത്ത നിര്‍മാണങ്ങള്‍ക്ക് യാതൊരുവിധ അനുമതിയും നല്‍കരുതെന്ന 2010ലെ ഹൈക്കോടതി വിധി നിലവിലുണ്ട്. കൂടാതെ ഈ കെട്ടിടത്തിന് 2016ലും 2017ലും റവന്യൂ വകുപ്പ് സ്റ്റോപ് മെമ്മോ നല്‍കിയിരുന്നു. എന്നാല്‍ ഹൈക്കോടതി വിധി മറികടന്നാണ് പഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറി ഹരി പുരുഷോത്തമന്‍ റിസോട്ടിന് അനുമതി നല്‍കിയിരുന്നത്. കോടതിവിധി കര്‍ശനമായി നടപ്പിലാക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് പഞ്ചായത്ത് ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടര്‍ പഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറിക്ക് കത്തയച്ചിരുന്നു. ഈ കത്തും പൂര്‍ണമായും അവഗണിച്ചു.

അനധികൃത കെട്ടിടത്തിന് അനുമതി നല്‍കിയ വാര്‍ത്തകള്‍ പുറത്തുവന്നതിനെ തുടര്‍ന്ന് പഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറിയോട് ദേവികുളം സബ്കളക്ടര്‍ റിപ്പോര്‍ട്ട് വിശദീകരണം തേടിയിരുന്നു. എന്നാല്‍ ലൈസന്‍സ് അനുവദിക്കുന്നതിന് കാരണമായ മതിയായ രേഖകള്‍ ഹാജരാക്കാന്‍ പഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറിക്ക് കഴിഞ്ഞില്ല.

ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് കെട്ടിടത്തിന് അനുവദിച്ചിട്ടുള്ള പെര്‍മിറ്റും ലൈസന്‍സും ഉള്‍പ്പെടെ എല്ലാ അനുമതികളും റദ്ദ് ചെയ്യണമെന്നുള്ള ഉത്തരവ് ദേവികുളം സബ്കളക്ടര്‍ പുറപ്പെടുവിച്ചിരിക്കുന്നത്. അനധികൃത കെട്ടിടത്തിന്റെ നിര്‍മാണം സാധൂകരിക്കുന്ന നടപടിയാണ് പഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറിയുടെ ഭാഗത്തുനിന്ന് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതെന്ന് സബ്കളക്ടറുടെ ഉത്തരവില്‍ പറയുന്നു.

Content Highlights: sub collector cancelled the licence to k p varkey group group's resort in pallivasal